مدير المكتب الصحفي بوزارة الزراعة “أكساد” يستعين بعلوم “البيو تكنولوجيا” في استنباط زراعات مقاومة للجفاف

دمشق – البعث

عقد المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) ورشة عمل حول دور علوم التكنولوجيا الحيوية في استنباط أصناف مقاومة للجفاف، وذلك بمشاركة خبراء من 16 دولة عربية.

وحسب البيان الصحفي الذي أعدّه مكتبه في دمشق، أكد المدير العام للمركز العربي الدكتور رفيق علي صالح، أن الورشة العلمية التطبيقية تكتسب أهميتها من الموضوع الذي عالجته وهو استعمال التكنولوجيا المتقدمة في استنباط أصناف مقاومة للجفاف من القمح، والشعير، والذرة، والمحاصيل البقولية، لافتاً إلى الأهمية العلمية القصوى لهذه الموضوعات في الزراعة العربية التي يسيطر الجفاف على أغلب مناطقها.

وأضاف: إن الورشة تضمّنت عرضاً للبحوث التي تنفذ في الدول العربية في هذا المجال، مشيراً إلى قيام المشاركين في الورشة بزيارات علمية للمركز القومي للبحوث في القاهرة، ومركز بحوث الصحراء، وكلية الزراعة في جامعة القاهرة.

كما أكد الدكتور صالح أن المشاركين اتفقوا على تكليف المركز العربي (أكساد) بالتنسيق بين مراكز البحوث العربية ذات الاختصاص لتطوير التعاون العلمي في مجال البيوتكنولوجيا بما يضمن نتائج علمية تطبيقية تخدم الزراعة في المناطق الجافة وشبه الجافة. يذكر أن الورشة عُقِدتْ في العاصمة المصرية القاهرة بين 8 – 10 من الشهر الجاري، وشارك في تنفيذها الجمعية العربية لعلوم البيوتكنولوجيا.