ارتفــــاع التضخــــم فـــي مصـــر

قفز معدّل التضخم السنوي في مصر إلى 14,8% في حزيران الماضي في مقابل 12,9% في أيار. وعزا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري في بيان هذا الارتفاع إلى “انخفاض الرقم القياسي في حزيران 2015″، لافتاً إلى أنها المرة الثالثة التي يرتفع فيها التضخم منذ كانون الأول الماضي. وأشار إلى أن معدّل التضخم سجّل زيادة شهرية نسبتها 0,8% في حزيران الماضي مقارنة مع الشهر السابق.

وأوضح أن سبب الزيادة في التضخم خلال حزيران يعود إلى ارتفاع أسعار الخضار واللحوم والدواجن والألبان والفاكهة، كما ازدادت أسعار الملابس الجاهزة 2,7% مقارنة مع الشهر السابق، فضلاً عن كلفة الرحلات السياحية المنظمة 2,9%. وتوقّعت مصارف استثمار أن يواصل معدّل التضخم ارتفاعه في الشهور المقبلة وخصوصاً بعد الزيادات الجديدة المنتظرة في أسعار الكهرباء واتجاه الحكومة إلى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة واستمرار أزمة النقص في العملة الصعبة. وسجّل معدل التضخم السنوي في المدن 12,3% في أيار الماضي في مقابل 10,3% في نيسان وفق بيانات معلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وسجّل التضخم الشهري أعلى زيادة منذ تموز 2014 مرتفعاً 3,2% في أيار مقارنة مع نيسان. وازداد معدل التضخم الأساس المعدّ من البنك المركزي نحو 3,15% في أيار مقارنة مع الشهر السابق مسجّلاً أعلى زيادة شهرية منذ كانون الثاني 2008.