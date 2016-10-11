نحو 392 ألف طن كمية استجرار الأقماح لهذا الموسم

دمشق – ميادة حسن

أنهت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب عمليات استجرار مادة القمح من الفلاحين لهذا العام، بعد أن قامت باستلام كل الكميات التي قدّمها المزارعون للمؤسسة، حيث بلغت كمية الإنتاج النهائية المسلّمة إلى المؤسسة 391932 طناً، وتصدّرت مدينة القامشلي قائمة المنتجين إذ وصل إنتاجها إلى 343198 طناً، تلتها حماة بإنتاج 38515 طناً، ثم حمص بإنتاج 5755 طناً، فطرطوس بـ1095 طناً، في حين وصل إنتاج دمشق إلى 2932 طناً، واللاذقية بإنتاج 130 طناً، ودرعا بإنتاج 297 طناً.

وذكر المهندس يوسف قاسم مدير الشؤون العامة في المؤسسة أن الكميات لهذا العام كانت أفضل من الأعوام السابقة بنسبة قليلة، مشيراً إلى أنها دعمت إلى حدّ ما احتياجاتنا لتوفير مادة القمح، إلى جانب استيراد كميات إضافية من دول صديقة، لافتاً إلى أن المؤسسة تسعى دائماً إلى توفير مادة القمح وعدم فقدانها في ظل الظروف الراهنة للبلد.