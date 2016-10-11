سبع منشآت صناعية جديدة تدخل الاستثمار والإنتاج في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

دخلت منشآت صناعية جديدة في الاستثمار خلال العام الحالي في محافظة اللاذقية بعد منحها التراخيص من مديرية الصناعة في المحافظة. وبيّن مدير الصناعة في اللاذقية عاطف مهنا أن المنشآت المرخصة متنوعة وعددها سبع منشآت تشمل الصناعات الغذائية والنسيجية والبلاستيكية، مؤكداً لـ”البعث” أنها باشرت إنتاجها الفعلي بعد استكمال تجهيزاتها ومعداتها التشغيلية وطاقتها العاملة، وتتوضع هذه المنشآت في المنطقة الصناعية الجديدة بطاقات إنتاجية تتناسب مع حجم المنشأة وخطوط الإنتاج ورأس المال، وبيّن مهنا أن عدد الكشوف التي قامت بها المديرية على المنشآت بلغ 12 كشفاً على منشآت تتضمّن خطوطاً لإنتاج الألبسة النسائية والرجالية والمنتجات البلاستيكية بطريقة الحقن والنفخ وإنتاج العبوات البلاستيكية والأعلاف لحيوانات المزارع من منشأ نباتي، كذلك إنتاج الشوكولا والخبز السياحي وطحن وتحميص وتعبئة البن آلياً، وإنتاج الطحينة والثلج بأنواعه، ومعظم هذه المنشآت تتوضع في المنطقة الصناعية الجديدة وداخل مدينة اللاذقية وفي قرى مدينة جبلة، وأشار مهنا إلى أن مديرية الصناعة تقدّم جميع التسهيلات الممكنة بالتعاون مع الجهات المعنية للصناعيين المتقدمين بطلبات ترخيص منشآت جديدة وبوتيرة متسارعة للإجراءات الإدارية والفنية بما يسهم في إنجازها بأقصر أمد زمني تسهيلاً للمستثمرين والصناعيين وتحفيزاً للتوسع بالمنشآت الصناعية لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية وتشغيلية.