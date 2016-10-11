الواقع بـ”واقعية”..!!

لعل أبرز ما يميّز الحكومة الحالية عن سابقاتها هو النشاط الميداني لمعظم فريقها الوزاري، وتواصل رئيسها مع المعنيين في جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية، عبر اجتماعات نوعية للوقوف على ارتكاسات بعضها وتعثّر بعضها الآخر..!.

مع تأكيدنا النشاط الميداني لأي مسؤول، لكننا نعتقد أن أبرز ما يجب أن يتمخّض عنه هو تفعيل المفاصل التنفيذية، التي هي بمنزلة الأذرع الفعلية لمؤسسات الدولة قاطبة، ونظن أنه من الخطأ بمكان أن يبقى رأس هرم أية وزارة أو مؤسسة يتابع وبشكل مستمر كل صغيرة وكبيرة بنفسه ضمن قطاع عمله، لأن صلب عمله يتمحور حول رسم السياسات الاستراتيجية بالدرجة الأولى والإشراف العام على سير العمل وتحديد بوصلته بدقة بالتوافق مع البرنامج الزمني المحدّد لتنفيذها.

فازدياد فعالية المفاصل التنفيذية، ينعكس بالضرورة على تنفيذ الخطط والبرامج، والعكس صحيح، وبرأينا الوجود المستمر لرأس الهرم لا يعتبر مؤشراً دقيقاً على عملية الإصلاح، فهو قد يصوّب بعض المسارات، إلا أن ذلك سيكون على حساب قضايا أكبر وأهم، فلو افترضنا جدلاً أن وزير المالية يقوم بالمتابعة الشخصية لموضوع التحصيل الضريبي في مديرية مالية دمشق، عوضاً عن مدير ماليتها أو المفصل المسؤول عن هذا الأمر، فإنه دون شك سيحقق نتائج جيدة في هذه الجزئية، ولكن سينشغل عن باقي المحافظات –في حال عدم تفعيل مديري مالية هذه المحافظات- لأنه لن يكون لديه متّسع من الوقت لمتابعتها، إضافة إلى تأثير ذلك في بقية الإدارات التابعة لوزارته..!.

فالأجدى إذاً في هذه الحالة الافتراضية أن يفعّل الوزير بعد الانتهاء من جولاته الميدانية المفاصل المسؤولة عن التحصيل الضريبي ويعطيها الزخم المطلوب..!.

مع تقديرنا الكبير للتحرّك الميداني لحكومتنا –وهو دون شك مطلوب- إلا أن المراهنة الفعلية لهم يفترض أن تكون على العمل الميداني الفعلي لمن هم على تماسٍ مباشر ويومي مع المواطن، فهم أقرب ما يكونون إلى المجاسات التي تنقل صورة الواقع بكل دقة، وتنقلها إلى المستوى الأعلى المسؤول عن المعالجة.

بالنهاية نعتقد أن الحكومة قد أخذت وقتاً لا بأس به لسبر خفايا قطاعاتنا كافة وما ينتابها من تحدّيات وإشكاليات، وأنه آن الأوان لتلمّس مخرجات هذا النشاط وانعكاسه على كثير من المناحي الاقتصادية والخدمية أو على الأقل بعض منها..!.

حسن النابلسي

hasanla@yahoo.com