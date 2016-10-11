اليخضور الحكومي…؟

عندما تسأل مسؤولاً بيئياً عن الرصيد في تعبيد طريق التحول نحو “الحكومة الخضراء” لا تفاجأ إذا نفى معرفته بهذا المصطلح بالأصل فكيف إذا طلبت منه شرح تفاصيل الرصيد وفنيات التعبيد وحتى أشكال التحول، فما ألفناه من ترهل وانكفاء وحتى تراخٍ في إدارة وتحريك ملفات القطاع كفيل بإعطاء انطباع جلي عن التقصير الميداني الذي يقدم هذه الجهة بقدها وقديدها على أنها غير فاعلة وليست مؤثرة بالدرجة المأمولة منها حتى ولو خرج من يقول إنصافاً “ثمة اجتهاد بلا إصابة”؟.

تاريخ وزارة البيئة– المدموجة مع الإدارة المحلية مؤخراً- يشهد بالكثير من النكوص في تقديم الذات وبالقليل من التفاعل الحكومي والوزاري مع دور من المفترض أن يكون أكثر من مهم في ظل التوجهات والخطط التنموية التي يجب أن تضع الملف البيئي على سلم الأولويات في أي نشاط وتوجه ومشروع وتشريع، ولكن لطالما كثر الحديث عن التباطؤ في تحقيق إنجاز أو خرق في معظم القضايا والأضابير ليعود الأعضاء بكفي حنين من مئات اللجان المشتركة التي تجمعها مع الجهات الأخرى والشكوى الدائمة “ما حدا بيسمعنا”.

ومع تشدد الدول التي “تحترم اقتصادها وتغنجه” في تطبيق الاشتراطات والأسس البيئية بلا أدنى مساومة أو تجاوز لأصغر الصغائر، تبدو الصورة مقلوبة تماماً عند من خبر ارتكاب أفظع الأعمال والسلوكيات بحق الحاضنة البيئية من النواتج الصناعية الخطيرة إلى العناد في استخدام الطاقة السوداء في ظل ارتفاع الفاتورة مقابل التعامي عن طاقات متجددة ونظيفة والأهم رخيصة.

هنا يطفو على السطح العنوان الأبرز الذي لطالما تنطحت به الوزارات وهو الانتقال الملح نحو الاقتصاد الأخضر الذي تدعي “البيئة” سعيها وتشجيعها له منذ بداياتها أي منذ عقود طويلة ولكن هذا الكلام لم يتجسد على الأرض إلا اليسير من الندوات والورش والمحاضرات التي أقيمت محلياً أو خارجياً، أما المراحل السابقة فلم يكن الطرح بذاك الصيت والتشجيع الذي يحاول البعض تسويقه.

والسؤال الذي يتبادر للذهن أين مصير الخطة الوطنية التي روج لها منذ مطلع 2011 وتم ادعاء المباشرة بها؟؟ علماً أن البعض يؤكد أن الإنجاز كان متقدماً ولكن على الورق فقط لا غير، لتبقى مشاريع واستراتيجيات البرنامج الصديق للبيئة الذي صمم أصلاً لوضع خريطة طريق للحكومات وصانعي القرار بلا تحريك، علماً أن الآمال معلقة كثيراً على إعادة رسم الأسواق المالية والإنفاق والاستثمار العام والخاص وإعداد معايير الشراء الحكومي المستدام وعناوين عريضة أخرى من قبيل الصندوق الأخضر لتمويل المشاريع.

والأهم من كل هذا وذاك نسأل القائمين على “البيئة” صراحة هل هم قادرون على إقناع صناعي واحد بتركيب محطة تحويل نفايات وصرف حتى نتكلم عن استراتيجيات ونظم من قبيل “إيكولوجيا الأرض “مثلاً؟.

علي بلال قاسم