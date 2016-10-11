بلدة كوكب بريف حماة الشمالي تعود الى حضن الوطن

أفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة أعادت الأمن والاستقرار إلى بلدة كوكب بريف حماة الشمالي بعد القضاء على عدد كبير من الإرهابيين وتدمير عدد من العربات المدرعة والمزودة برشاشات مختلفة.

وقال المصدر العسكري إن سلاح الجو دمر معسكرات ومقرات للتنظيمات الإرهابية في غارات على تجمعاتها في معرة النعمان ومحيط التمانعة وشرق جرجناز بريف إدلب، كما دمر تحصينات وأرتال آليات بعضها مدرع ومزود برشاشات لإرهابيي “داعش” و”جبهة النصرة” في تلبيسة وكفرلاها وجباب حمد وجنوب الباردة وشرق القريتين بريف حمص.