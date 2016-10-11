بلدة كوكب بريف حماة الشمالي تعود الى حضن الوطن

بلدة كوكب بريف حماة الشمالي تعود الى حضن الوطن

11 / 10 / 2016 غير مصنف

 

أفاد مصدر عسكري  بأن وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة أعادت الأمن والاستقرار إلى بلدة كوكب بريف حماة الشمالي بعد القضاء على عدد كبير من الإرهابيين وتدمير عدد من العربات المدرعة والمزودة برشاشات مختلفة.

 

وقال المصدر العسكري إن سلاح الجو دمر معسكرات ومقرات للتنظيمات الإرهابية في غارات على تجمعاتها في معرة النعمان ومحيط التمانعة وشرق جرجناز بريف إدلب، كما دمر تحصينات وأرتال آليات بعضها مدرع ومزود برشاشات لإرهابيي “داعش” و”جبهة النصرة” في تلبيسة وكفرلاها وجباب حمد وجنوب الباردة وشرق القريتين بريف حمص.

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