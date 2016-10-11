استشهاد 5 تلاميذ وإصابة 15 آخرين جراء قذيفة ارهابية على مدرسة بمدينة درعا

ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 5 تلاميذ من أطفال مدرسة ذات النطاقين للتعليم الأساسي في مدينة درعا نتيجة قذيفة صاروخية اطلقتها مجموعة ارهابية مسلحة إمعانا في إجرامها النابع من فكرها التكفيري الظلامي.

وفي وقت سابق اليوم كان ذكر مصدر في قيادة شرطة المحافظة أن “إرهابيين استهدفوا بقذيفة صاروخية مدرسة ذات النطاقين للتعليم الأساسي الحلقة الأولى في حي السحاري ما تسبب مباشرة بارتقاء طفلتين وإصابة 15 طفلا بجروح متفاوتة”.

وأدت القذيفة الى نشر حالة من الذعر والخوف بين التلاميذ جراء هول الاعتداء ومنظر وصرخات الألم من زملائهم الجرحى والنوافذ المحطمة داخل القاعات الصفية”.

وتنتشر في منطقة درعا البلد وعدد من القرى والبلدات المجاورة لمدينة درعا مجموعات ارهابية تكفيرية تقوم بتهريب السلاح عبر الحدود الأردنية القريبة بنحو 13 كم وتستهدف المناطق المجاورة بالقذائف والأسلحة الرشاشة في محاولة يائسة للضغط على الأهالي والنيل من مواقفهم الداعمة للجيش والقوات المسلحة في حربه على الإرهاب التكفيري.