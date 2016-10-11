الجعفرى: آفة الارهاب سترتد على حكومات الدول التى تموله وعلى الدول الاخرى

أكد الدكتور بشار الجعفرى مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة أن افة الارهاب سترتد على حكومات الدول التى تموله وعلى الدول الاخرى عاجلا أم اجلا مشددا على ضرورة أن تتحمل الدول الاعضاء فى الجمعية العامة للامم المتحدة مسوءولياتها بوقف تهريب الاسلحة والذخائر والارهابيين عبر حدود الدول المجاورة لسورية.

وقال الجعفرى فى بيان القاه امام اللجنة الاولى المعنية بنزع السلاح والامن الدولى على هامش الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة ان عالمنا يواجه تحديات كثيرة يأتى فى مقدمتها خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل ولا سيما الاسلحة النووية منها اذ تقوم بعض الدول النووية بتهديد دول أخرى باستخدام الاسلحة النووية ضدها اضافة الى ظاهرة استثناء /اسرائيل/ من معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية وعلاوة على ذلك فان أخطر ظاهرة تهدد عالمنا اليوم هى دعم وتسليح وتدريب وتمويل بعض الدول ومنها دول دائمة العضوية فى مجلس الامن لمجموعات ارهابية مدرجة على قوائم مجلس الامن وتستخدم السلاح الكيميائى.

وأضاف الجعفرى ان دعوة اغلبية دول أعضاء الامم المتحدة /اسرائيل/ للانضمام الى معاهدة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل تأتى فى ظل وجود قناعة لدينا جميعا بأن /اسرائيل/ لن تنضم فى ظل استمرار الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا والمانيا واستراليا وغيرها من الدول بحماية البرنامج النووى الاسرائيلى والمساهمة فى تطويره وتعزيزه لا بل وحماية رفض /اسرائيل/ تطبيق قرارات الامم المتحدة ذات الصلة بازالة الاسلحة النووية.

وتابع الجعفرى.. ان افشال موءتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا يرتقى الى مستوى الفضيحة الاخلاقية من حيث حماية استمرار /اسرائيل/ بحيازة السلاح النووى والتستر على عدم انضمامها الى معاهدة عدم الانتشار الامر الذى يعتبر انتهاكا فاضحا لكل أحكام المعاهدة وترجمة عملية لسياسة النفاق النووى التى يعتمدها هذان البلدان النوويان.

وجدد الجعفرى دعوة الدول الاعضاء للعمل على اخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية وكل أسلحة الدمار الشامل مذكرا فى هذا الاطار بالمبادرة التى طرحتها سورية نهاية عام 2003 خلال عضويتها فى مجلس الامن حول الموضوع والتى توءكد أيضا على الحق غير القابل للتصرف للدول الاطراف فى معاهدة عدم الانتشار وفقا لاحكام المادة الرابعة من المعاهدة بالحصول على التكنولوجيا النووية وتطويرها وتوظيفها للاغراض السلمية وتعارض أى محاولة لتفسير النصوص بشكل ينتقص من هذا الحق أو يقيد استخدامه.

وعبر الجعفرى عن ادانة حكومة الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات لجريمة استخدام السلاح الكيميائى انطلاقا من قناعتها بأن استخدام أسلحة الدمار الشامل بما فيها الاسلحة الكيميائية أمر مرفوض وغير أخلاقى ومدان مشيرا الى أن سورية انضمت الى معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية انطلاقا من ايمانها بالسعى نحو اخلاء منطقة الشرق الاوسط من كل أسلحة الدمار الشامل وفى مقدمتها الاسلحة النووية ولتثبت للعالم كله التزامها بالوقوف ضد أى استخدام للاسلحة الكيميائية.

وأوضح الجعفرى أن سورية قامت بالوفاء بالتزاماتها الناتجة عن الانضمام للاتفاقية وأنجزت هذه الالتزامات رغم الظروف القاسية والصعبة التى تمر بها لافتا الى ان التقرير الثالث وغير النهائى الصادر عن الية التحقيق المشتركة وما تضمنه من اتهامات لسورية بخصوص //استخدام الكلور فى تلمنس وسرمين// ملىء بالكثير من الثغرات الهيكلية والتباينات التى توءدى حكما للطعن جملة وتفصيلا فى الاستنتاجات التى توصل اليها التقرير.

وقال مندوب سورية الدائم ان عددا قليلا من الدول استخدم هذا التقرير غير النهائى للتشهير بسورية على الرغم من أنه يحوى الكثير من الثغرات ومن بينها أنه لم يقدم فى أى جزء منه دليلا ماديا على الاستخدام أو الجهة التى استخدمت المواد الكيميائية علما بأن كل المناطق التى درستها الالية تقع تحت سيطرة المجموعات الارهابية كما لم يحتو التقرير على أى تقرير طبى موثق عن اصابات لاشخاص ادعى بأنهم تعرضوا لمواد سامة مع العلم بأن هوءلاء المصابين المفترضين نقلوا أو أسعفوا فى نقاط طبية.

وأشار الجعفرى الى أن التقرير أوضح بأن الفيديوهات المقدمة حول حادثة تلمنس تم تصويرها فى الثالث والعشرين من نيسان 2014 بينما الحادثة المدعاة وقعت بتاريخ الحادى والعشرين من ذاك الشهر وهذا يعد من الادلة على فبركة الفيديو ليكون أداة اتهام اضافة الى أنه ووفقا للفقرة 42 فى الصفحة 79 تبين وجود مادة ال/ تى ان تى/ فى الاسطوانات حسب نتائج التحاليل وهذه النتائج لم تجد تفسيرا منطقيا حيث انه من غير المعتاد وجود هذه المادة المتفجرة فى المنظومات الكيميائية وبالتالى فالتحليل

غير كاف برأى الية التحقيق المشتركة للتوصل لاستنتاج نهائى يدل على استخدام القذائف كقذائف كيميائية.

ولفت مندوب سورية الدائم الى أن لدينا الكثير من الملاحظات على ثغرات تقرير الالية الثالث وهى الملاحظات التى أرسلناها الى الية التحقيق المشتركة ومجلس الامن موضحا أن التقرير بنى على استنتاجات تم الاخذ بها باحتمال استخدام الكلور من قبل الجانب السورى وهذه الاستنتاجات بنيت على أقوال الشهود الزور المقدمين من قبل الجماعات الارهابية المسلحة أو من البيئة الحاضنة لتلك الجماعات.

وتابع الجعفرى.. ان ما جاء فى التقرير يفضح فبركة رعاة الجماعات الارهابية المسلحة للادعاءات وسأذكر مثالا واحدا فقط حيث كشف موءخرا معهد /رون بول/ الامريكى للسلام والازدهار أن البنتاغون دفع موءخرا مبلغ 540 مليون دولار لشركة علاقات عامة بريطانية اسمها /بل بوتينغهر/ تقدم خدماتها عادة للسعودية وتشيلى والهدف من دفع المال لهذه الشركة البريطانية هو خلق بروباغندا معادية للحكومة السورية أى فبركة صور وأفلام حول الكيميائى وغير الكيميائى مشيرا الى الموءتمر الصحفى لوزير

الدفاع الروسى الذى تحدث فيه عن نوايا الجماعات الارهابية فى سورية باستخدام المواد الكيميائية السامة ضد الجيش والمدنيين فى أحياء حلب كما ان السلطات السورية علمت بتاريخ الثلاثين من أيلول الماضى أن المواد الكيميائية وصلت الى حلب ومن ثم تم نقلها وتخزينها تحت الارض بعمق 6 أمتار فى مدينة سراقب بمحافظة ادلب وتضمنت هذه المواد ما يقارب الطن من الفوسفور الاصفر وفى هذا الاطار شوهدت مواطنتان امريكيتان متخصصتان فى الكيمياء بتاريخ السادس من أيلول الماضى تعودان الى تركيا بعد اتمام تجهيز المواد الكيميائية بينما بقى أحد الخبراء ويدعى محمود حسين عبدالله الذى خضع لدورات خاصة لاستخدام الاسلحة الكيميائية تحت

مراقبة واشراف من الولايات المتحدة و/اسرائيل/ للاشراف على عملية تعبئة المقذوفات الصاروخية.

وأضاف الجعفرى.. انه وفى شهرى تموز وأيلول من هذا العام أدخل ما يصل الى 14 طنا من المواد السامة الى سورية من الدول المجاورة بما فيها مركبات لغازات سامة لانتاج أسلحة ذات قوة تدميرية عالية وقد نقلنا كل هذه المعلومات الى مجلس الامن والية التحقيق المشتركة ولجنة القرار/1540/.

وأوضح الجعفرى أن سورية ارسلت ثلاثا وستين رسالة الى الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن والية التحقيق المشتركة ولجنة القرار 1540 وقد أشرنا فى اول رسالة فى نهاية عام 2012 أى قبل حدوث أول هجوم بالكيميائى على بلدة خان العسل فى شهر اذار 2013 بأربعة أشهر الى تخوفنا من قيام الدول التى تدعم الارهاب بتقديم أسلحة كيميائية للجماعات الارهابية والادعاء بان سورية هى التى قامت باستخدامها وحذرنا فى تلك الرسالة المبكرة من خطورة التقاعس عن التصدى لامكانية وصول أنواع محظورة من الاسلحة الى ايدى تنظيم /جبهة النصرة/ والمجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة وخاصة بعد سيطرة هذه المجموعات الارهابية على مصنع تابع للقطاع الخاص شرق مدينة حلب يحتوى على أطنان من مادة الكلور وظهور تقارير اعلامية وفيديوهات عن تهديد عناصر من تنظيم القاعدة باستخدام أسلحة كيميائية يصنعونها فى مخبر قرب مدينة غازى عينتاب التركية ضد أبناء شعبنا ومن ثم الادعاء بأن الحكومة السورية هى التى قامت باستخدام هذه الاسلحة.

وأضاف الجعفرى اننا ارسلنا الى الية التحقيق المشتركة منذ انشائها ما يزيد على 25 رسالة أعلمنا بموجبها الالية باستخدام التنظيمات الارهابية مواد سامة ضد المدنيين والعسكريين اضافة الى تزويد /داعش/ بمساعدة المخابرات التركية بالمواد الكيميائية من 8 شركات تركية علاوة على تزويد /داعش/ ب /12/ برميلا من المواد الكيميائية السامة عن طريق الحدود التركية بدعم من منظمة /بندر بن سلطان/السعودية ولم تسلم حدودنا مع الاردن من ادخال المواد الكيميائية السامة القادمة أصلا من السعودية كما أعلمنا الية التحقيق ومجلس الامن فى الثانى من شباط الماضى بتورط النظام فى قطر وايعازه للمجموعات الارهابية التى يمولها باستخدام غاز الكلور فى المناطق التى تسيطر عليها المجموعات ذاتها وذلك بهدف التقاط الصور والفيديو لاتهام الجيش العربى السورى بذلك ومن ثم التشهير بالحكومة السورية.