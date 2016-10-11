أمين فرع حلب للحزب يلتقي وفد الفصائل: تحرير فلسطين هدفنا الأول والأخير

أمين فرع حلب للحزب يلتقي وفد الفصائل: تحرير فلسطين هدفنا الأول والأخير

11 / 10 / 2016 الصفحة الأولى

هذا المقال رقم : 67 من 67 من العدد 2016-10-11-15663

2016-10-11-15663

حلب-معن الغادري:

أكد أمين فرع حلب للحزب أحمد صالح إبراهيم على أن سورية ستنتصر على الإرهاب وداعميه ومموليه.
وأوضح أمين الفرع، خلال استقباله أمس وفداً من الفصائل الفلسطينية برئاسة أبو حازم، أمين سر حركة فتح الانتفاضة، أن الأخوة الفلسطينيين الذين نهجوا الخط القومي وقفوا إلى جانب سورية في الحرب الكونية التي تشن عليها، مثنياً على هذا الدور الذي يقومون به حيث وقفوا في خندق واحد إلى جانب أخوتهم السوريين ضد المجموعات الإرهابية المسلحة، وأضاف: كما حررنا مخيم حندرات من رجس الإرهاب سيتمّ تحرير كامل تراب الوطن وسنحتفل بالنصر نحن وكل الشرفاء الذين وقفوا إلى جانبنا في هذه المحنة، لافتاً إلى أن هذه الحرب تهدف لتدمير سورية وإبعادها عن خطها القومي المقاوم المناهض لمشاريع الهيمنة الامبريالية في المنطقة، مؤكداً أن تحرير فلسطين من الصهاينة هو هدفنا الأول والأخير.
من جانبه أوضح أمين سر الحركة أن الأخوة الفلسطينيين الذين عملوا تحت لواء الجيش العربي السوري وقفوا إلى جانب أخوتهم السوريين من منطلق عروبي مقاوم لمشاريع الصهيونية العالمية.
حضر اللقاء رئيس مكتب الفلاحين الفرعي أوسو عبدال وأمين شعبة الشهيد تيسير الحلبي للحزب علي حرب ورئيس اتحاد عمال فلسطين بحلب محمد علي الزين.

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