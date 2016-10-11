شرطة أردوغان تمنع بالقوة احتجاجات منددة بالإرهاب

واصلت شرطة أردوغان قمعها للحريات العامة في تركيا، وقمعت بالغاز المسيل للدموع والرصاص البلاستيكي تظاهرة واسعة جرت احتجاجاً على دعم حكومة أردوغان للإرهاب ولمناسبة الذكرى الأولى لتفجير انتحاري تبناه تنظيم داعش في أنقرة وأوقع في حينه أكثر من 103 قتلى و500 جريح.

وهتف المحتجون “دولة قاتلة”، بعد أن رفضت الشرطة المجهزة بعدد من شاحنات خراطيم المياه السماح لهم بالوصول إلى موقع الاعتداء لإحياء الذكرى، وتصدت مجموعة من الشرطة للمتظاهرين.

ثم استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص البلاستيكي ضد المجموعة التي ألقى عدد من أفرادها زجاجات وحجارة، ولاحقت الشرطة المتظاهرين أثناء تفرقهم وضربت بعضهم بالهراوات.

وعندما حانت اللحظة التي وقع الانفجار فيها العام الماضي، صفق الحشد وتعهدوا بعدم نسيان ما حدث، وشارك في الذكرى مسؤولان من حزب الشعوب الديمقراطي وهما صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ.

ويبدي أقارب الضحايا استياءهم من بطء سير التحقيق في الاعتداء، إذ لم تتم إحالة أي شخص للعدالة لعلاقته بما حصل، وعبر أحد المتظاهرين عن اعتقاده بأن الأتراك مستاؤون لأنهم يريدون أن يكونوا معاً في هذا اليوم الحزين، مضيفاً أنه حتى حين يخسرون أشخاصاً، لا تسمح لهم الدولة بأن يلتقوا، وتابع: تم توقيف عشرات آلاف الأشخاص بسبب الاشتباه بروابط لهم بحركة الداعية فتح الله غولن المتهم بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف تموز، بينما لم تتمّ محاكمة شخص واحد في تفجير أنقرة، فيما قالت متظاهرة قادمة من اسطنبول: “ليس هناك عدالة”.

في الأثناء، وصف محرم أنجا النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي الصراع بين حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم وتنظيم فتح الله غولن بأنه مصطنع لا نهاية له، وأضاف: إن الصراع بينهما مصطنع وهما كيانان كانا يتغذيان في جسد واحد وعاشا في الجسد نفسه لمدة 14 عاماً ولديهما قواسم مشتركة، وإن الصراع بينهما يشبه عراك البحارة أي أنه عراك دون نهاية ولا جدوى منه.

وأشار انجا إلى أن غولن قد يفصح عن الشراكة بين جماعته وحكومة حزب العدالة والتنمية في حال تمت إعادته إلى تركيا، لذلك لا ترغب حكومة حزب العدالة والتنمية بإعادته، مضيفاً: قد يفصح غولن عن شراكته مع الحكومة التركية وكيف أصدرت القوانين وأجرت تعديلات دستورية من أجل جماعته وتبرعت بمبانٍ وقطع أراضٍ لهم إضافة إلى تأسيس 17 جامعة لهم في حال تمت إعادته إلى تركيا.

وكالات