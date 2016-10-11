برميل النفط يتجاوز 53 دولاراً بوتين: ندعم تدابير أوبك في خفض أو تجميد الإنتاج

تجاوز سعر النفط “مزيج برنت”، أمس، لأول مرة منذ 12 تشرين الأول 2015، حاجز 53 دولاراً للبرميل الواحد، كما واصلت أسعار العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” ارتفاعها إذ وصلت إلى 51.04 دولار للبرميل أي بزيادة نسبتها 2.47 %.

ويأتي هذا الارتفاع بأسعار النفط بعد دقائق من تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول أن بلاده مستعدة لدعم قرار “أوبك” حول تجميد إنتاج النفط، أو أي خفض محتمل فيه.

وقال بوتين، في كلمة ألقاها بمنتدى الطاقة العالمي في اسطنبول، “روسيا مستعدة للانضمام إلى التدابير المشتركة للحد من إنتاج النفط، مع الدول الأخرى المصدرة لهذا الخام.. وانطلاقاً من الوضع الحالي نعتقد أن التجميد أو حتى خفض إنتاج النفط هو الشيء الوحيد الصحيح الذي يجب القيام به للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية.. وهذا التدخل لا يخرق آلية عمل السوق، بل على العكس من ذلك، سيسرع من إعادة التوازن للسوق”.

وأعرب بوتين عن أمله في أن يكون اجتماع “أوبك” المقبل، خلال تشرين الثاني، قادراً على التوصل إلى اتفاق بشأن التدابير الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوق النفط.

من جهته أعلن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك أن بلاده مستعدة للنظر في خيار خفض إنتاج النفط إذا كان هناك مثل هذا الاقتراح من منظمة أوبك لكنها تفضل خيار التجميد.

وكانت الدورة الـ 23 لمؤتمر الطاقة العالمي انطلقت في اسطنبول بمشاركة أكثر من 10 آلاف خبير من 85 بلداً من بينهم 250 وزيراً وصانع قرار في مجال الطاقة.

وكالات