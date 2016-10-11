تشيكيا مستعدة للمساهمة في إعادة الإعمار المعلم لـ تلابا: سـوريـة مصمّمة على الـقـضـاء على الإرهاب والتوصل إلى حل سياسي للأزمة

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، أمس، مع نائب وزير خارجية جمهورية التشيك مارتن تلابا والوفد المرافق له، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطويرها في كل المجالات، كما تمّ بحث تطوّرات الأوضاع في سورية والمنطقة.

وقدّم وزير الخارجية والمغتربين عرضاً للجهود التي تبذلها سورية في مكافحة الإرهاب التكفيري الذي تتعرّض له من قبل تنظيمات إرهابية مدرجة على قائمة الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية، كـ”داعش” و”جبهة النصرة” وغيرهما من المجموعات الإرهابية التي تدور في فلكها، والتي تحظى بدعم قوى إقليمية ودولية معروفة، مؤكداً أن سورية تحارب هذا الإرهاب نيابة عن العالم بأجمعه، خاصة أن الأحداث والعمليات الإرهابية التي شهدتها أوروبا وغيرها من دول العالم أثبتت أن الإرهاب لا حدود له.

وشدد المعلم على تصميم سورية على القضاء على الإرهاب والعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة فيها، معرباً عن التقدير العالي لمواقف جمهورية التشيك إزاء ما تتعرّض له سورية، وكذلك للمساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب السوري من الشعب التشيكي الصديق.

من جانبه أعرب نائب وزير خارجية التشيك عن أمل بلاده في التوصل إلى حل سريع للأزمة في سورية، وعن استعدادها للمساهمة في أي جهود تسهم في التوصل إلى هذا الحل، وفي إعادة إعمار سورية.

وأكد تلابا أنه يزور سورية تعبيراً عن الصداقة التي تربط بين البلدين، مشدداً على أهمية استمرار التواصل بين مسؤولي البلدين.

حضر اللقاء الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين والدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين وأحمد عرنوس مستشار الوزير ونجوى الرفاعي مديرة إدارة أوروبا والدكتور بسام الخطيب مدير إدارة المكتب الخاص في وزارة الخارجية والمغتربين كما حضرته سفيرة جمهورية التشيك بدمشق إيفا فيليبي.

وكان الدكتور المقداد قد استقبل تلابا والوفد المرافق له، وقدّم عرضاً عن واقع الخدمات الإنسانية التي تقدّمها الحكومة السورية لمواطنيها في مختلف المناطق، شارحاً المعاناة الكبيرة الناتجة عن العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري. وفي تصريح صحفي عقب زيارته لمركز الإقامة المؤقتة في بلدة الحرجلة بمحافظة ريف دمشق، أكد تلابا أن حكومة بلاده وافقت على برنامج لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب السوري عبر دفعات متتابعة، وأشار إلى أن منظمة الصليب الأحمر التشيكي تقوم حالياً بنقل المساعدات الطبية إلى المشافي والمراكز الطبية والتجهيزات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى تقديم مساعدات غذائية وحليب للأطفال، وأضاف: إن زيارته إلى سورية هدفها تقديم مساعدات إنسانية للسوريين المتضررين من الأزمة، مشيراً إلى صمود السوريين رغم الظروف الصعبة التي مرت بها بلادهم.

وأكد تلابا أن الحكومة التشيكية ستعمل مع الحكومة السورية ليكون لها دور في عملية إعادة الإعمار فيها بعد استعادة الأمن والأمان، مبيناً أن بلاده ترغب بالتعاون مع الدولة السورية من أجل أن تبقى آثارها فيها ويراها العالم مجدداً.

وعلى هامش الزيارة شارك نائب وزير الخارجية التشيكي في كرنفال أقامته بلدية الحرجلة بالتعاون مع منظمة شبيبة الثورة فرع ريف دمشق بمناسبة عيدها الثامن والأربعين، وقام بغرس شجرة بالقرب من الملعب البلدي بالحرجلة، تعبيراً عن الصداقة القديمة التي تربط الشعبين التشيكي والسوري.

وكان تلابا وصل الاثنين إلى مطار دمشق الدولي في زيارة تستمر أربعة أيام، وأكد في تصريح صحفي عقب وصوله أهمية إيجاد حل للأزمة في سورية، مشيراً إلى أن بلاده تسعى على مستوى الساحة الأوروبية من أجل تحسين الظروف لمساعدة الشعب السوري.

سانا