الحكومة تضمن الخروج الآمن للراغبين من أحياء حلب الشرقية عمـليـات نوعـيـة للجيـش في ريـفي حـمص ودرعـا ومصرع العشرات من إرهابيي داعش في دير الزور

انطلاقاً من حرصها على حياة المواطنين الذي تتخذهم التنظيمات الإرهابية دروعاً بشرية في أحياء حلب الشرقية، جددت الحكومة السورية استعدادها لتأمين سلامة الراغبين منهم بالخروج وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم، وكذلك ضمان سلامة من يرغب من المسلحين بالخروج من المنطقة وتسوية أوضاعهم أو التوجه بأسلحتهم الفردية إلى أماكن أخرى يختارونها وإخلاء الجرحى والمصابين وتقديم الرعاية الطبية.

وفي إطار جهودها المبذولة لإبقاء الباب مفتوحاً للتعاون مع واشنطن أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده لا تزال مستعدة للتعاون بشأن سورية بأي صيغة والأمر متروك لواشنطن. في وقت انتقدت وزارة الدفاع الروسية مزاعم وزير الدفاع البريطاني مايكل فيلون حول الوضع في سورية، متهمة إياه بعدم التحلي بالمسؤولية. وتساءل الجنرال ايغور كوناشينكوف بتهكم، كم من البلدات عادت إلى الحياة الطبيعية بفضل بريطانيا وما هو بالجنيهات الإسترلينية مقدار المساعدة الإنسانية التي أرسلتموها إلى سورية وكم من الأقدام المربعة تم تحريرها من الإرهابيين بمساعدتكم وأين كانت بريطانيا عندما كاد تنظيم داعش الإرهابي يصل إلى شواطئ المتوسط.

وفيما أكدت الصين تأييدها لمواقف روسيا من أهم القضايا العالمية بما فيها تسوية الأوضاع في سورية، جددت إيران تأكيدها أن الحل السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة.

ميدانياً تابعت وحدات من قواتنا المسلحة مهمتها الوطنية في مواجهة التنظيمات التكفيرية ونفذت سلسلة عمليات دقيقة قضت خلالها على إرهابيين من تنظيم داعش في محيطي مطار دير الزور ومنطقة البانوراما، فيما نفذ سلاح الجو طلعات على تجمعات ومراكز رصد للمجموعات الإرهابية التابعة لما يسمى جيش الفتح في حلب وريفها وكبدهم خسائر كبيرة في العديد والعتاد.

وفي التفاصيل، خاضت وحدة من الجيش اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم داعش على طول الساتر الشرقي لمطار دير الزور العسكري ما أسفر عن تكبيد إرهابيي التنظيم خسائر بالأفراد والعتاد الحربي وتدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم، ونفذت وحدة أخرى ضربات مركزة على مواقع انتشار وتجمعات التنظيم الإرهابي في محيط منطقة البانوراما على الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة دير الزور وأوقعت بين إرهابييه قتلى ومصابين.

وفي حمص وريفها نفذت وحدات من الجيش عمليات نوعية على تجمعات وتحركات وطرق إمداد التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الريف الشمالي أسفرت عن تدمير رتل سيارات من نوع “بيك أب” مزودة برشاشات للتنظيمات الإرهابية في قرية عين حسين الجنوبي التابعة لناحية عين النسر إلى الشمال الشرقي من مركز مدينة حمص بنحو 24 كم. وتم إيقاع قتلى ومصابين في صفوف التنظيمات الإرهابية وتدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم خلال ضربات مكثفة على تجمعاتهم في قرية السعن الأسود التابعة لمدينة تلبيسة.

وفي ريف القنيطرة قضت وحدة من الجيش على عدد من الإرهابيين ودمرت لهم آلية مزودة برشاش خلال رمايات مركزة على تجمع لهم شمال شرق برج الاتصالات في قرية جباتا الخشب.

وفي ريف السويداء أحبطت وحدة من الجيش هجوماً لإرهابيين من تنظيم داعش على إحدى النقاط العسكرية على اتجاه قرية خربة صعد بالريف الشمالي الشرقي، ووجهت وحدة أخرى رمايات دقيقة على نقاط محصنة للتنظيم التكفيري في تل أشيهب الجنوبي أسفرت عن تدمير رشاش ثقيل والقضاء على طاقمه.

وفي درعا وريفها دمرت وحدة من الجيش في رمايات نارية مكثفة إحدى النقاط المحصنة للمجموعات الإرهابية غرب ساحة بصرى وقضت على عدد من أفرادها.

وفي حلب وريفها دمر الطيران الحربي السوري عدداً من الآليات بعضها مزود برشاشات للتنظيمات الإرهابية في قرية قبتان الجبل وقضى على عدد من الإرهابيين، وأسفرت غارة لسلاح الجو على أوكار وتجمع للإرهابيين في الشيخ سعيد على الأطراف الجنوبية لمدينة حلب عن إيقاع أعداد من الإرهابيين قتلى ومصابين وتدمير تحصينات لهم.

من جهة ثانية ارتقى 4 شهداء وأصيب 14 شخصاً بجروح جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على منطقة الحمدانية في حلب، وتسببت الاعتداءات أيضاً في وقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة للأهالي.

الحكومة مستعدة لتأمين خروج المواطنين من الأحياء الشرقية

إلى ذلك صرح مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أنه حرصاً من حكومة الجمهورية العربية السورية على حياة المواطنين القاطنين في شرق حلب فإنها تعلن استعدادها التام لتأمين سلامة الراغبين منهم بالخروج من شرق حلب وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم، كما أن الحكومة السورية تضمن سلامة من يرغب من المسلحين بالخروج من المنطقة وتسوية أوضاعهم أو التوجه بأسلحتهم الفردية إلى أماكن أخرى يختارونها وإخلاء الجرحى والمصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم وذلك من أجل عودة الحياة الطبيعية إلى شرق حلب واستئناف مؤسسات الدولة الخدمية القيام بمهمات تأمين الاحتياجات الخدمية بكل أشكالها للمواطنين الراغبين بالبقاء في شرق حلب، وتابع المصدر وقد خصصت محافظة حلب عدة ممرات آمنة لضمان ذلك كما أن الحكومة السورية جاهزة لبحث أي مبادرة تؤدي لتحقيق هذا الهدف.

يشار إلى أن الحكومة السورية كانت أطلقت بالتعاون مع القوات الروسية في الـ 28 من تموز الماضي عملية إنسانية واسعة النطاق في مدينة حلب تهدف إلى مساعدة المدنيين الذين أصبحوا رهائن لدى الإرهابيين وتضمنت فتح ممرات إلى الأحياء الشرقية لخروج المدنيين والمسلحين الراغبين في إلقاء السلاح.

“الدفاع الروسية” تنتقد تصريحات المسؤولين البريطانيين

في الأثناء أكدت وزارة الدفاع الروسية أن ادعاءات وزير الدفاع البريطاني مايكل فيلون بمسؤولية روسيا عن الوضع في سورية ولا سيما في مدينة حلب لا تتحلى بالمسؤولية.

وقال الجنرال ايغور كوناشينكوف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية في تصريحات للصحفيين أمس كان على فيلون أن يمعن التفكير بما فعلته بريطانيا نفسها في سورية قبل أن يطلق العنان لنفسه بتصريحات غير مفهومة حول ما زعمه بشأن الاتهامات ضد روسيا، وأوضح أن نتائج عمل روسيا في سورية معروفة جيداً على الأرض وليس بموجب معطيات ما يسمى “المرصد السوري لحقوق الإنسان” التابع لبريطانيا وتتجسد بإرسال آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية وبالمساعدة على استعادة الجيش السوري السيطرة على عدد كبير من البلدات، مشيراً إلى أن تلك النتائج انعكست إيجابياً على الحياة الطبيعية في تلك البلدات واستأنفت المدارس والمشافي أعمالها وهذا ما عرضته مراراً وسائل الإعلام البريطانية بما فيها شبكة بي بي سي البريطانية.

وتساءل كوناشينكوف متهكماً، كم من البلدات في سورية عادت إلى الحياة الطبيعية بفضل بريطانيا وما هو بالجنيهات الإسترلينية مقدار المساعدة الإنسانية التي أرسلتموها إلى سورية وكم من الأقدام المربعة تم تحريرها من الإرهابيين بمساعدتكم وأين كانت بريطانيا عندما كاد تنظيم داعش الإرهابي يصل إلى شواطئ المتوسط ويجعل من سورية خلافة إرهابية كما حدث في ليبيا بجهودكم، حيث كانت الجولة والصولة لكم في سماء سورية قبل وصول المجموعة الجوية الروسية إلى هناك، كما تساءل، من الذي يجب أن يتحمل المسؤولية عن استمرار جرائم إرهابيي داعش وجبهة النصرة التي هي فرع القاعدة والتي تكافحها اليوم بصورة فعالة المجموعة الجوية الروسية في سورية.

زاسبكين: مكافحة الإرهاب أولوية

من جانبه جدد السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين تأكيد بلاده أن لا بديل عن الحل السياسي للأزمة في سورية، مشيراً إلى أن موسكو تشجع من هذا المنطلق الجميع على الحوار.

وأوضح زاسبكين في حوار مع صحيفة السفير اللبنانية نشر أمس أن موسكو تضع مسألة مكافحة الإرهاب ضمن أولوياتها الاستراتيجية وقال: إن تعامل روسيا مع الأمريكيين كان على هذا الأساس وعلى اعتبار أن الإرهاب عدو لكل الدول وليس لدولة واحدة، مبيناً أن هذه الاستفزازات الأمريكية المتتالية والازدواجية أدت إلى تراكم مناخ غير إيجابي بين روسيا وبعض الدول خصوصاً الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن هناك فريقين في الإدارة الأمريكية أحدهما يدعو للتعامل والتعاون مع روسيا والثاني يقول العكس ومن الواضح أن الرأي الثاني تغلب على الأول.

الصين تؤيد مواقف روسيا

من جهتها أكدت الصين تأييدها لمواقف روسيا من أهم القضايا العالمية بما فيها تسوية الأوضاع في سورية وأفغانستان وأن البلدين يتعاونان بشكل وثيق في مجلس الأمن الدولي، وقال نائب وزير الخارجية الصيني لي باو دونغ: إن روسيا والصين تتخذان مواقف متشابهة من القضايا العالمية والإقليمية الرئيسة بما فيها الأوضاع في سورية وأفغانستان وأن الدولتين اللتين تتمتعان بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي تقومان بالتنسيق الوثيق في المسائل العالمية والإقليمية.

إيران تؤكد على الحل السياسي للأزمة

بدوره أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون العربية والأفريقية حسين جابر أنصاري أن الحل السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في سورية وأن نجاح الحلول الدبلوماسية بحاجة إلى اعتماد جميع اللاعبين الخارجيين المؤثرين على الحل السياسي والاتفاق حول المبادئ الكلية لتسوية الأزمة وإجراء الحوار السوري السوري ليتمكن الشعب السوري من تقرير مستقبله بنفسه.

ودعا أنصاري خلال لقائه هيلغا اشميت مساعدة فدريكا موغريني منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس المجتمع الدولي للنظر إلى الأعمال الإجرامية التي يقوم بها نظام بني سعود ضد الشعب اليمني، مشيراً إلى أن عدوان هذا النظام على مجلس عزاء في صنعاء مؤشر على سياسات الرياض العقيمة والفاشلة في اليمن والمنطقة.

من جانبها أكدت اشميت أن الحل في سورية سياسي ويتعين على الجميع المساعدة للتوصل إليه، موضحة أهمية استمرار تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإيران في مجال تسهيل إرسال المساعدات الإنسانية إلى المناطق السورية معربة عن أسفها لوقوع المجزرة في صنعاء.

البعث- وكالات- سانا