الاحتلال يغلق الضفة وغزة ويحوّل القدس إلى ثكـنـة عـسـكريـة ويـختـطـف 6 أطـفـال

اختطفت قوات الاحتلال، أمس، ستة أطفال فلسطينيين في مخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، وفرضت إغلاقاً شاملاً على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها المعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة حتى نهاية الأربعاء القادم.

ونشرت شرطة الاحتلال الآلاف من عناصرها في أرجاء مدينة القدس المحتلة، ووضعت نفسها في حالة تأهب قصوى، ونشرت الحواجز في أرجاء المدينة المقدسة، كما منعت التنقّل بين شرق القدس وغربها.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية أن “قوات خاصة من الاحتلال الإسرائيلي تسللت إلى مخيم عايدة من مدخله الشرقي ولاحقت مجموعة من الأطفال واختطفت ستة منهم”.

وفي وقت سابق، أصيب عاملان فلسطينيان من بيت لحم برصاص قوات الاحتلال شرق المدينة، وقالت مصادر طبية بالهلال الأحمر الفلسطيني في بيت لحم: “إن قوات الاحتلال أطلقت النار على عاملين في منطقة واد أبو الحمص المحاذية لقريتي النعمان والخاص شرق المدينة ما أدى إلى إصابتهما بالأطراف السفلية”.

وفي القدس المحتلة شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة شملت 39 فلسطينياً، بينهم ابنة الشهيد المقدسي مصباح أبو صبيح.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان فلسطينيين خلال مداهمة عدد من المنازل في مخيم طولكرم والحيلة ببلدة يطا بالخليل، أحدهم على حاجز عسكري في ميثلون جنوب جنين ونابلس، وجرى اعتقال 7 آخرين من بلدة عزون في محافظة قلقيلية.

ومددت سلطات الاحتلال اعتقال مدير نادي الأسير الفلسطيني في القدس ناصر قوس الذي اعتقل بعد الاعتداء عليه.

كما اقتحم عشرات المستوطنين قبر يوسف شرق مدينة نابلس وسط حماية من قوات الاحتلال وهاجموا عائلة فلسطينية كانت تقطف الزيتون في أراضي قريوت وحاولوا الاعتداء عليهم بآلات حادة كما حطموا مركبات كانت موجودة في محيط المكان.

وتوغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وجرفت الأراضي الزراعية وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في الأجواء.

من جهة ثانية تعتزم روسيا استيراد مجموعة من المنتجات الفلسطينية وإعفاءها من الرسوم الجمركية، بما فيها زيت الزيتون.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن فلسطين ستتمتع بذلك بالرسوم الجمركية المعمول بها في الاتحاد الأوراسي الاقتصادي جنباً إلى جنب مع روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان.

وستدرج السلع الفلسطينية في قائمة المنتجات التفضيلية الممكن استيرادها إلى أراضي الاتحاد الأوراسي بعد إعفائها من الرسوم الجمركية.

واعتمد مجلس إدارة اللجنة الاقتصادية الأوراسية في نيسان الماضي إجراءات جديدة لمنح تعريفة جمركية تفضيلية للاتحاد الأوراسي تسمح بتوفير الأفضلية للمنتجات الفلسطينية وكذلك قرار بشأن إدراج فلسطين على قائمة البلدان الأبطأ نمواً بين مستخدمي نظام الاتحاد لأفضلية التعريفة الجمركية.

ووفقاً للرئيس المشارك في اللجنة الحكومية الروسية الفلسطينية المشتركة للتجارة والتعاون الاقتصادي مكسيم توبيلين بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا وفلسطين ما يزيد قليلاً على 3 ملايين دولار في السنة، منها نحو 200 ألف دولار صادرات فلسطينية إلى السوق الروسية.

وكالات