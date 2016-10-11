الجيش اليمني يستهدف قاعدة الطائف الجوية كي مون: قصف قاعة العزاء انتهاك صارخ للقانون الدولي

رداً على استشهاد العشرات في غارات النظام السعودي على مجلس عزاء في صنعاء، أعلنت القوة الصاروخية اليمنية استهداف قاعدة الملك فهد الجوية في مدينة الطائف بصاروخ بالستي من نوع “بركان واحد”، مؤكدة أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة، وأحدث انفجاراً كبيراً داخل القاعدة، فيما أكدت السلطات السعودية أن دفاعاتها اعترضت الصاروخ، مشيرة إلى أنه لم يخلّف أي أضرار تذكر، وقالت: إن الصاروخ سقط في منطقة نائية.

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت “قوات التحالف” اعتراض صاروخين بالستيين أُطلقا على مرتزقة العدوان السعودي في محافظة مأرب، وأعقب ذلك بساعات إعلان البحرية الأمريكية عن إطلاق صاروخين من الأراضي اليمنية مستهدفة إحدى البوارج، لكن الصاروخين سقطا في مياه البحر.

من جهته، قال مصدر عسكري مسؤول: إن القوة الصاروخية لم تستهدف أي بارجة قبالة السواحل اليمنية، مؤكداً أن ما جرى تداوله أخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة، وأنها تأتي في إطار الحرب الإعلامية والتغطية على جريمة استهداف مجلس العزاء في صنعاء.

وتمكّن الجيش اليمني واللجان الشعبية من قتل عدد من جنود ومرتزقة نظام بني سعود وتدمير آليات لهم وتكبيدهم خسائر فادحة في جيزان وعسير ونجران والطائف وشبوة، وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية تمكّنوا من تدمير 3 آليات تابعة للنظام السعودي في موقع الدخان وقتل عدد من العسكريين السعوديين في الموقع ذاته وإطلاق صاروخ الصرخة 3 وزلزال 2 محلي الصنع على حامية موقع قزع العسكري وقصف موقعي الغاوية والتبة الحمراء بقطاع جيزان بالمدفعية.

هذه التطوّرات أتت بعد دعوة الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى فتح باب التطوّع وحشد المقاتلين لمهاجمة الأراضي السعودية، فيما أطلق عبد الملك الحوثي قائد “أنصار الله” دعوة مماثلة، وقال: “علينا أن ننفر على كل المستويات ونأخذ بثأرنا لنكون أحراراً، وإذا تخلفنا لن يسامحنا التاريخ ولن تسامحنا الأجيال”.

ودعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى الإسراع بنشر نتائج التحقيق الجاري حول المذبحة التي ارتكبها الطيران السعودي في صنعاء قبل يومين وإحالة مرتكبيها إلى العدالة، واصفاً هذه المجزرة المروّعة بالشنيعة، فيما أكد الأمين العام للأمم المتحد بان كي مون أن قصف قاعة العزاء في اليمن “انتهاك صارخ للقانون الإنساني والدولي”، وطالب بلجنة تحقيق دولية في مجزرة صنعاء، مؤكداً أن الإنكار في اليمن “لا يفيد فالأدلة قوية”.

وقال: إن الضربات الجوية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن تسببت بـ”مجزرة هائلة ودمرّت منشآت طبية وبنية تحتية حيوية أخرى”.

وكان جيمي ماكلدوريك منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن طالب بتحقيق مستقل وعاجل بخصوص مجزرة صنعاء.

وكانت مصادر سياسية يمنية كشفت أن التحالف السعودي رفض السماح لطائرات إجلاء طبية بنقل جرحى مجزرة قاعة العزاء في صنعاء، بالتزامن مع رفضه تشكيل لجنة تحقيق دولية فيها.

يأتي ذلك فيما استنكر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام الجريمة التي ارتكبها نظام بني سعود ضد مجلس العزاء في صنعاء، وقدّم تعازيه للشعب اليمني إثر هذه المجزرة الجديدة، داعياً الى التوقّف عن سفك الدماء، وقال: كفى سفك دماء في شرقنا المعذب لقد هزت مشاعرنا الإنسانية الهمجية التي تسببت بمجزرة خلفت وراءها سيلاً من الدماء الزكية من رجال ونساء وشباب في مجلس عزاء في مدينة صنعاء الحبيبة.

وفي لبنان، أدان رئيس الحكومة السابق الدكتور سليم الحص الجريمة، وقال: إن الشعب اليمني يتعرض لسياسة عدوانية قاسية جداً على أيدي من يفترض أن يكونوا أشقاء في العروبة.

وطالب نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم المجتمع الدولي بمحاسبة ومعاقبة نظام بني سعود على جرائمه المتواصلة، والتي تعتبر عملية إبادة ضد البشرية، فيما أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش أن اليمنيين الذين سقطوا في المجزرة قتلوا بسلاح أمريكي وبتغطية سياسية أمريكية وبالتالي لا تستطيع الإدارة الأمريكية أن تتنصل من مسؤوليتها عما يحصل، مشدداً على أن جرائم النظام السعودي بحق اليمنيين هي تعبير عن ضعفه وغيظه من صلابة وصمود الشعب اليمني وعن عجزه في تحقيق أهداف عدوانه.

ودعا حزب التوحيد العربي إلى تحرك عالمي ضد عدوان نظام بني سعود على الشعب اليمني الصامد وإلى محاكمة ومعاقبة المتورطين بمثل هذه الأعمال الإرهابية، فيما اعتبرت الجبهة العربية التقدمية المجزرة مماثلة لتلك المجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني في قانا إبان عدوانه على لبنان وفي مخيم جنين وقطاع غزة وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية وكذلك تلك المجازر التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق ولبنان والتي غذاها النظام السعودي وحلفاؤه في مشيخات النفط الخليجية.

وأدان وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون الهجوم الذي استهدف مجلس عزاء في صنعاء، داعياً إلى إجراء تحقيق فوري حوله.

وكالات