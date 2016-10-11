مشروع قانون يتيح للمواطن مقاضاة الدول المعتدية

دمشق-فداء شاهين:

كشف وزير العدل الدكتور نجم الأحمد عن تشكيل لجنة مهمتها سن قانون يتيح الحق لأي مواطن سوري مقاضاة أي دولة أو شخصية دولية أو منظمة دولية كانت سبباً في الضرر والإرهاب الذي يتعرّض له المواطنون، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذت سابقاً أمام القضاء الوطني فيما يتعلق بملاحقة سارقي المعامل أو ممن ارتكبوا جرائم الإرهاب في سورية.

وأوضح الأحمد في تصريح لـ”البعث” أن الدول العظمى تدّعي حماية السيادة الوطنية للدول، إلا أن ممارساتها الفعلية على الأرض تبين عكس ذلك، حيث تتفنن وتتدخل بالشؤون الداخلية للدول تحت اسم التدخل الإنساني والمساعدات الإنسانية، إلا أن تمسك الدولة بسيادتها وهويتها الوطنية واستقلالها سيفشل جميع المحاولات، كما أن الدولة حريصة على مواطنيها وتحارب الإرهاب وفقاً لمواثيق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية ولا يمكن لأي جهة أن تنال من سيادة الدولة.