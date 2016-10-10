“ثقافة المصالحة” في ملتقى البعث للحوار في حمص

حمص ــ نزار جمول:

أقام مكتب الإعداد والثقافة والإعلام في فرع حمص للحزب أمس ندوة بعنوان “ثقافة المصالحة الوطنية” في صالة السابع من نيسان، وذلك في إطار ملتقى البعث للحوار بحضور الرفيق عمار دراق السباعي أمين فرع الحزب بحمص والرفيق الدكتور محمد عيسى أمين فرع الحزب بجامعة البعث.

وفي كلمته الترحيبية أكد الرفيق السباعي على أن المصالحة ورقة سورية هامة لأنها تقرّ بالمسامحة والمحبة والسلام وهي تدعم القرار السياسي السوري وتحقن الدماء وتؤسس للحوار الأكبر بين السوريين بمختلف شرائحهم، وتكمن أهميتها في الحفاظ على النسيج السوري الذي يعمل من أجل الوطن والأرض، وأشار إلى أن البعض تعامل مع فكرة المصالحة على أنها أمر مفروغ منه ، فهي أصبحت قدر السوريين وتحولت إلى ثقافة لكل الأجيال.

وفي المحور الأول للملتقى تحدث الرفيق جمال رابعة عضو مجلس الشعب عن المصالحات الوطنية التي جرت في حمص التي شهدت أول لجنة تسوية في سورية، وأشار إلى أن تجربة حمص في المصالحة تجربة رائدة أكدها مجلس الشعب بإيفاده لجنة إلى حمص للاطلاع على هذه التجربة ، واعتبر أن تشكيل وزارة المصالحة الوطنية جاء نتيجة حتمية لكل ما حدث وما زال يحدث في الأزمة السورية، وأكد أن الهدف من المصالحة مجابهة الدول التي تريد السيطرة على الدولة السورية وتفكيك بنية المجتمع فيها، وشدد على أن المصالحات لا يمكن أن تنجح بدون أن تتكامل الأدوار لكل الفعاليات السياسية والاقتصادية والرسمية والاجتماعية.

وفي المحور الثاني تحدث العميد ياسر ديب عن ملف المخطوفين ودور وزارة المصالحة فيه بالتنسيق مع الجهات المعنية ، موضحاً أن المصالحات تأتي على نوعين ، الأول الوطنية وتكون الحل للعمل السياسي للدولة، والنوع الثاني المحلية، وتجري على مستوى المناطق والأرياف وتهدف إلى عودة الحياة الطبيعية وعودة مؤسسات الدولة، وقال: إن المصالحة أصبحت أمراً لا بد منه وهي الطريق للمصالحة الشاملة من أجل عودة الحياة الطبيعية إلى كل المناطق السورية وبسط سيطرة الدولة عليها بكل مؤسساتها وفعالياتها الرسمية. وتركزت مداخلات الحضور على أهمية المصالحة الوطنية في حل الأزمة وضرورة وجودها كثقافة في المجتمع السوري، وتربية الجيل عليها من خلال المسامحة والمصالحة.

وفي الختام أجاب المحاضران على المداخلات القيمة التي قدمها الحضور. حضر الندوة الرفاق أعضاء قيادة فرع الحزب في حمص ورئيس مجلس المحافظة وقيادات الشعب الحزبية وفعاليات دينية وشعبية ورسمية.