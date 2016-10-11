في محاولة للانتقام من القاهرة لتأييدها مشروع القرار الروسي النظام السعودي يوقف إمداد مصر بالمواد النفطية

غداة تأييد مصر مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن حول سورية، والذي أظهر احتراماً لسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها، وكان محتواه شاملاً ومتكاملاً ومتوازناً، أعلن مسؤول حكومي مصري أن شركة “أرامكو” الحكومية السعودية للطاقة أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية شفهياً بالتوقّف عن إمدادها بالمواد النفطية، وعدم قدرتها على إمداد مصر بشحنات المواد النفطية”.

ويأتي قرار النظام السعودي في محاولة فجة للانتقام من القاهرة لتأييدها مشروع القرار الروسي، وذلك بعد تسريبات عن نيته طرد العمالة المصرية من السعودية، وخاصة من تجاوز الأربعين من العمر..

ولم يخض المسؤول في أي تفاصيل عن أسباب توقّف “أرامكو” عن تزويد مصر باحتياجاتها النفطية أو المدة المتوقّعة، إلا أنه تابع: “مصر ستطرح عدداً من المناقصات لشراء احتياجات السوق المحلي من الوقود. هيئة البترول في مصر ستعمل على تدبير أكثر من 500 مليون دولار مع البنك المركزي لشراء الاحتياجات”.

يأتي ذلك بعد أن كان النظام السعودي وافق على إمداد مصر بمنتجات نفطية مكررة بواقع 700 ألف طن شهرياً لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة “أرامكو” السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.

وبموجب الاتفاق تشتري مصر شهرياً من الشركة السعودية 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود، وذلك بخط ائتمان بفائدة اثنين بالمئة على أن يتمّ السداد على 15 عاماً.

وكان مندوب النظام السعودي لدى الأمم المتحدة، المدعو عبدالله المعلمي، اعتبر أن “تصويت مندوب مصر في مجلس الأمن وتأييد مشروع القرار الروسي يعتبر أمراً مؤلماً”.

وكالات