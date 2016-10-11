“الكباش الأمريكي” الثاني فضيحة من العيار الثقيل تـرامـب يـدعـو للتركـيـز علـى مـحـاربـة “داعـش” وكلينتون تؤكد خطورة إرسال قوات برية إلى سورية

بقيت دينامية الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمس، لصالح المُرشّحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، غداة ثاني مناظرة تلفزيونية مع منافسها الجمهوري دونالد ترامب، اعتبرت فريدة في التاريخ السياسي من حيث حدّتها ومستوى الهجمات الشخصية، إذ شهدت سجالاً ساخناً وتخللتها فضائح من العيار الثقيل.

وعلى مدى ساعة ونصف الساعة من المناقشات الحادة، أظهر ترامب انضباطاً أكبر مقارنة مع المناظرة الأولى قبل أسبوعين، وهاجم هيلاري كلينتون من دون هوادة باعتبارها تُمثّل الوضع القائم الخاضع لسيطرة مجموعات مصالح.

وأكد ترامب أن على الولايات المتحدة أن تركّز جهودها على القضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي بالكامل، وليس التورّط بالقتال ضد سورية وروسيا، مضيفاً: “علينا أن نقلق بشأن داعش قبل أن نتورّط بشكل أكبر”، وشدد على أنه لا يتفق مع مايك بينس مرشح الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأمريكي الذي لم يستبعد إمكانية “شن ضربات” على أهداف للجيش العربي السوري، موضحاً أنه “لم يبحث هذا الأمر معه ولا يوافق عليه”.

وانتقد ترامب استراتيجية قيادة القوات المسلحة الأمريكية، متسائلاً عن الفائدة التي تحققها واشنطن بالإعلان مسبقاً عن خططها العسكرية؟!.

من جانبها أكدت هيلاري كلينتون أن إرسال الولايات المتحدة قوات برية إلى سورية سيشكل “خطوة في منتهى الخطورة لأنها ستعتبر استيلاء على الأراضي في سورية كقوة احتلال وسيكون استراتيجية غير عقلانية”.

ورداً على سؤال حول الطريقة التي يمكن أن تتبعها في محاربة “داعش” أعربت كلينتون عن “الأمل بأن يكون التنظيم الإرهابي قد طرد من العراق في الوقت الذي ستتسلم فيه الرئاسة”، لكنها أشارت إلى العزم على استهداف متزعم التنظيم المتطرّف أبو بكر البغدادي.

وكعادة المسؤولين الأمريكيين في محاولاتهم حرف اللوم عن إدارتهم والتغطية على تورطها في تغذية الإرهاب وفي تصعيد الوضع في سورية بتوجيه الاتهامات إلى الآخرين، ادّعت كلينتون أن روسيا، التي تحارب التنظيمات الإرهابية في سورية، هي “المسؤولة عن تصعيد حدة التوتر”.

وفي سياق “الكباش الحاد” بين المتنافسين للرئاسة الأمريكية بدأ كل من المرشحين بكيل الانتقادات إلى الطرف الآخر، حيث سخر ترامب من السياسات الكارثية التي تدافع عنها كلينتون، مشيراً إلى أن كل ما فعلته تقريباً بهذا الخصوص في السابق كان “خطأ وكارثياً”، وأنه في حال فاز في الانتخابات الرئاسية فإنه سيزجها في السجن.

وردّت كلينتون على منافسها بالقول: “إنه من الجيد أن شخصاً بطباع ترامب ليس مسؤولاً عن القانون في بلادنا”، ليجيبها المرشح الجمهوري “لأنك ستكونين في السجن”.

وكان المرشح الجمهوري بحاجة ماسة لإنقاذ وضعه بعد نهاية أسبوع كارثية سببها الكشف عن مواقف مهينة بحق النساء أدلى بها في العام 2005 ووقف تلاشي الدعم الحزبي له، لكن هذه المعجزة لم تتحقق.

واعتذر مرّة جديدة عن الفيديو الذي نشر له الأسبوع الماضي ويروي فيه بلهجة سوقية الطريقة التي يتحرش بها بالنساء وفي بعض الأحيان بدون موافقتهن، لكنه أرفق اعتذاراته عن هذه المواقف بهجوم مضاد استثنائي وصولاً إلى مواضيع كانت تعتبر حتى الآن غير لائقة بمناظرة رئاسية، مثل اتهام زوج هيلاري كلينتون الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون بالاعتداء على نساء.

في المقابل، لم تحد كلينتون عن خطها القائم على تركيز الحملة الانتخابية وكأنها استفتاء حول شخصية ترامب غير المتوازن والمنحاز، واستعادت بشكل مطول وجدي أسلوب ترامب في التعاطي مع النساء بشكل مهين وأيضاً مع المهاجرين.

وانتهت المناظرة الثانية بمجاملة بين المتنافسين، حيث قالت كلينتون: إنها رغم اختلافها مع ترامب إلا أنها تحترم أبناءه وكونه أباً، أما ترامب فوصف كلينتون بأنها “مقاتلة شرسة”، بعد جولات وصفها فيها بأنها “شيطانة”، واتهمها بالكذب أكثر من مرة.

وبعد المناظرة، أعلن المعسكران أن مرشحهما هو الفائز، لكن استطلاعين شملا مشاهدين، أعطيا تقدّماً لكلينتون بـ57 بالمئة في مقابل 34 بالمئة لترامب بحسب استطلاع أجرته شبكة “سي. إن. إن” ومعهد “أو آر سي”، إلا أن استطلاعاً أجراه معهد “يوغوف” قد أظهر تحقيقها نصراً أقل مستوى حيث قال 47 بالمئة من الناخبين المسجلين الذين شاهدوا المناظرة أنها تفوقت في المناظرة بينما قال 42 بالمئة أن ترامب هو الذين تفوق، أما الباقون فقالوا أن المرشحين متساويان.

وكانت المناظرة الأولى التي جرت بينهما في أيلول الماضي قد شهدت مواجهة نارية واتهامات متبادلة بينهما.

وكالات