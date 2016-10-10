“ألعاب خطرة”

يواصل أوباما عدوانه على سورية، ويصعِّد من ألعابه “الصبيانية”، غير عابئ لما يمكن أن تسفر عنه حركاته من فوضى تفكيكية وتخريبية في ديموغرافيا المنطقة.

ولربما هي المرة الأولى في تاريخ الرئاسة الأمريكية، التي يصرّ فيها رئيس أمريكي على المزيد من الفوضى في الأزمات الدولية عامة، وفي سورية خاصة، بدل أن يتحرّر من تبعات ضغط دوائر صنع القرار ومراكز التفكير، ويختم أسابيعه الأخيرة بمزيد من الحكمة.

ومن الغريب أن أوباما، المحامي ورجل القانون، الحائز على جائزة نوبل للسلام، هو من يفعل ذلك، فيسلك هذا السلوك العدواني في أيامه الأخيرة، بينما سلفه جورج بوش، المتهوّر والمعتدي، كان قد ختم أسابيعه ببعض العقلانية.

فهل ذلك مرده إلى حالة القلق التي تسمُ سلوك أوباما لجهة اقتراب مغادرته منصبه من دون مجد شخصي في الأزمة السوري، أم هي الحيرة والارتباك، بعدما أسقطه بوتين أرضاً بالنقاط، فقرّر التصعيد في خطابه ذي الطابع التصعيدي أصلاً ضد موسكو ودمشق، وهو خطاب بات محل جدل حتى بين أقرب مساعديه في الإدارة، الذين تتباين مواقفهم تجاه روسيا وسورية.

الأكيد أن أوباما يتذاكى، حين تنقل وسائل الإعلام عنه أن متبرم ومأزوم، وهو حتماً غير ذلك. والأكيد أكثر أنه يعرف ماذا يريد وكيف يريد، وهو الذي فعل لـ “إسرائيل” كل ما عجز عنه رؤساء أمريكا السابقون.. ألم تحلم “إسرائيل” بأن يغوص محيطها العربي في حالة تدمير ذاتي.. أليس ما تشهده المنطقة اليوم، إنما جاء في سياق مخطط إسرائيلي قديم هدفه زج المنطقة في صراع قد يمتد عقوداً طويلة؟.

إذاً، ما الذي على أوباما أن يفعله أكثر من ذلك لـ”إسرائيل”، وهو يغادر البيت الأبيض، اللهم سوى أن يلهو بالمزيد من الألعاب الخطرة التي تنسف كل الحلول الممكنة للأزمة السورية، وأن يعيد كتابة سيناريو الأزمة وكأننا في “مسلسل تركي” يكتبه الإسرائيلي، تمتد حلقاته عقداً أو عقدين في أفق مفتوح زمنياً، ومن دون حلقة أخيرة.

إذاً ، مجدداً هي لعبة “التأزيم” تلك التي يبدو أن أوباما يلهو بها في أسابيعه الأخيرة، ويبدو أنه قد حرص على أن يطعِّمها بنمط من المفاهيم المقاربة، مثل “التفخيخ” و”التوريط” “والتهكير” في قائمة طويلة تأتي على وزن “تفعيل”، وتصب جميعها في مضمون مفردة تقع في صلب طريقة إدارة أوباما للأزمة، ألا وهي “التمديد” للعدوان.. ولا شيء غير التمديد، وهذا ما يريده الإسرائيلي!.

إذاً هو التمديد ومعه الترحيل للأزمة نحو أفق زمني غير معروف، ومعه أيضاً اللعب بكل الأوراق الممكنة، سياسياً عبر مجلس الأمن، وإعلامياً عبر إعلام “يقتل القتيل ويمشي في جنازته”، ولوجستياً وعسكرياً عبر حلفاء وأجراء وإرهابيين يرددون بغوغائية صيحات “التكبير”، ومن خلال “الوكيل”، فإن عجز تقدّم “الأصيل”، ويكفي أن نسوق قصة اعتراضية للتدليل، وهي أن عدوان أوباما على الجيش العربي السوري في “جبل الثردة” كان عملاً مقصوداً عن سابق إصرار وتصميم، ويقع في إطار “التمديد”، وبالتالي فلا غرابة الآن من قصة اعتراضية جديدة يطلقها أوباما وهي قصف المطارات العسكرية السورية.

هكذا ينظر أوباما لواقع الحال في دمشق، أو لعله، هكذا يريد أن يتذكّره الناس، وهو الذي نال جائزة نوبل للسلام من قبل.. يريد أن يلعب المزيد من الألعاب الخطرة قبل أن يغادر بيته البيضاوي، ولعله يقول في سره: وما المانع من ألعاب “خطرة” جديدة، فلعل بعضها ينجح بتحقيق ما عجزت عنه طيلة خمس سنوات ونصف السنة، ولعلها تضع بين يدي الرئيس القادم في كانون الثاني المقبل ملفاً متضخماً، يعجز عن حله، هذا إن أراد حله أصلاً، فلا يجد لنفسه مخرجاً مع مرور الوقت، سوى تراجيديا “التمديد” ولا شيء غيره.

عمر المقداد