تشغيل اللوحات الإلكترونية رهن الشركة الموردة..؟ (20) باصاً للنقل الداخلي لا تجسر الفجوة.. والخدمة لا تزال في مرحلة التجريب

طرطوس- وائل علي

تشهد مدينة طرطوس خللاً وتخبّطاً واضحاً في حركة النقل الداخلي على خطوط السير بين أحيائها وشوارعها، ولا تزال مزاجية أصحاب وسائقي السرافيس سيّدة الموقف وتتحكم بمصائر الركاب والمتنقلين الذين لا يجدون بداً من الرضوخ في ظل غياب يد المعنيين وتغاضيهم عن التجاوزات والممارسات لأسباب غير خافية على أحد!.

والمشكلة أنه ورغم زج ستة عشر باصاً حديثاً للنقل الداخلي أطلقها مجلس مدينة طرطوس من أصل عشرين باصاً خصّصتها وزارة الإدارة المحلية لمحافظة طرطوس، لا تزال مشكلة النقل تؤرّق العباد، لأن استثمار الباصات لا يزال دون المدى المجدي -إن صحت التسمية- ولا يزال هناك العديد من الملاحظات على أدائها ابتداءً من عدم تغطية عدد من الأحياء كالشارع العريض المعروف “اصطلاحاً” بأنه شارع الشهداء واكتظاظه بالسكان، وأن شبكة خطوط السير لم تأخذ بعين الاعتبار التخديم العرضاني أي الشرقي الغربي مكتفية بالخطوط الطولانية أي الشمالية الجنوبية، ما جعل منها خطوطاً ماراتونية طويلة مملّة وغير مستحبة. وأوضحت المهندسة نهلة حداد مديرة النقل الداخلي في مدينة طرطوس أن عمل الباصات لا يزال في مرحلة التجريب الذي تلتزم به الشركة المورّدة، وأن عدم تشغيل اللوحات الإلكترونية يعود لعدم التزام الشركة بتقديم البرنامج الخاص بعملها وجهاز إدخال البيانات المطلوبة، وأن قاطع التذاكر الآلي يكلف مائة ألف ليرة للجهاز الواحد وهو ما لا طاقة للمجلس به الآن، وقد تمّ تشكيل لجنة مراقبين تشرف على الجباية وتراقبها طوال فترة عمل الباصات الممتدة من الساعة السابعة صباحاً لنهاية الدوام الرسمي، وهناك نقص في عدد السائقين الأمر الذي لم يتح لنا تشغيل أكثر من 16باصاً وسينزل العدد إلى 15 قريباً بسبب تقاعد أحد السائقين. وأشارت حداد إلى بدء تشغيل مغسل آلي جديد منذ أسبوع للمحافظة على نظافة الباصات اليومية، وأن سبب عدم تخديم الشارع العريض يعود لضيق الشارع الذي لا يتسع لحركة الباصات، آملة أن يتمّ العمل على تخصيص عدد من الخطوط للسرافيس وأخرى للباصات الجديدة تفادياً للإرباك الذي تتسبّب به للحركة المرورية عموماً ولعمل الباصات. ولفتت حداد إلى أن مجلس المدينة يخدم عدداً من الخطوط البعيدة مثل الإسكان العسكري وشُعبة التجنيد وكلية الاتصالات وأماكن تجمع الوافدين.