ارتفاع الشرائح العليا أصاب معدلات المفاضلة بالعدوى

دمشق– فداء شاهين

لفت وزير التعليم العالي الدكتور عاطف النداف إلى أن معدلات مفاضلة الموازي التي صدرت أمس كانت منخفضة بنسبة جيدة، إلا أن الحدود الدنيا للقبول لا يمكن التحكّم بها في ظل أن نسبة الاستيعاب تبلغ 33% للموازي ومرتبطة بعدد الطلاب المتقدمين.

وبيّن النداف في معرض رده على سؤال “البعث” خلال المؤتمر الصحفي أنه تمّ السماح للفرع الأدبي بالتقدم إلى مدرسة التمريض بنسب معينة للدراسة حصراً في محافظة حلب بسبب نقص الكادر التمريضي، وتمّ اتخاذ القرار لتأمين كادر تمريضي. وأشار النداف إلى أن نسبة الاستيعاب عالية لجميع الطلاب في ظل الإقبال على جميع المعاهد، مقارنة مع العام الماضي ولا يوجد نقص في الكليات على حساب كليات أخرى، كما أن تجربة التسجيل المباشر للسنة الثانية حقّقت نجاحاً.

وعزا معاون وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب الدكتور رياض طيفور ارتفاع معدلات مفاضلة العلمي إلى الارتفاع الواضح في الشرائح العليا، علماً أنه تمّت زيادة نسبة 10% للسنة التحضيرية لإعطاء فرصة أكبر للطلاب لدخول الكليات الطبية، أما بالنسبة للطلاب الذين رُفضت جميع رغباتهم فسيتم إجراء تسوية لهم. وأوضح طيفور لـ”البعث” أن مدرسة التمريض تقبل الاختصاص العلمي، إلا أنه بسبب نقص الكوادر في حلب تم اتخاذ قرار من قبل مجلس التعليم العالي بقبول الاختصاصين الأدبي والمهني لسد النقص، وتم إعطاء نسبة 70% لأبناء حلب و30% لأبناء المحافظات الأخرى.