لبــاس مجانـــي لعمـــال الزراعـــة

القنيطرة- محمد غالب حسين

وافق المكتب التنفيذي لمحافظة القنيطرة خلال اجتماعه برئاسة محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر على استثمار (24) مقصفاً مدرسياً، وإقرار جدول التسعيرة الشامل الذي يتضمّن أسعار بدل الخدمات الحرفية والمهنية والتجارية والبقالة والسمانة والمطاعم السياحية والشعبية ناهيك عن النقل والمحروقات ومواد البناء والحصويات والمواد الغذائية والتموينية وكل علاقات المواطنين التجارية. كما صادق المكتب العقد بين مديرية الزراعة ومؤسسة سندس لتقديم اللباس العمالي المجاني بقيمة سبعة ملايين ليرة، وتعديل المخطط التنظيمي لقرية أيوبا، وتصديق دفتر الشروط الفنية والمالية لمشروع تصنيع خزان مازوت سعة ثلاثين ألف ليتر مع بناء غرفة بكلفة ستة ملايين ليرة لمديرية إدارة النفايات الصلبة.