ولا تزال تفتش عن الحل!!

استأثر موضوع تسويق الحمضيات باهتمام مجلس الشعب في الجلسة التي عقدها يوم 15/10/1990 وكان السؤال الذي وجّهه المجلس لوزير الزراعة واضحاً: ماذا أعدّت الحكومة لتسويق الحمضيات الفائضة عن السوق المحلية؟ وجاء رد الوزير أكثر وضوحاً:

موضوع الحمضيات ملحّ، ونحن لم ننسَ هذا الموضوع، ونفتش عن الحلول، ولكن لا أستطيع القول إننا وجدنا الحل!.

كانت المشكلة آنذاك أي قبل 26 عاماً تتعلّق بتصريف 350 ألف طن، ومع ذلك فإن الجهات المعنية اعترفت بتقصيرها أمام مجلس الشعب: لم نجد حلاً لتصريف الحمضيات!.

واليوم تؤكد وزارة الزراعة أن المحصول يتجاوز المليون طن.. وتؤكد أيضاً أن الصعوبة ازدادت بإيجاد الحل الفعّال لهذه الأزمة المستعصية!.

ماذا نستنتج من هكذا اعتراف صريح وشفاف؟..

نستنتج بسهولة أنه منذ أكثر من ربع قرن وأزمة الحمضيات تطرق أبواب الجهات المعنية.. هذه الجهات التي عجزت عن إيجاد الحل حتى الآن.. بل إن المؤشرات تؤكد أكثر فأكثر أنها لن تعثر على الحل لا في الأمد المنظور ولا البعيد جداً جداً!!.

منذ أكثر من ربع قرن والحديث يدور عن تسهيل عمليات تصدير الحمضيات، والسعي لدى البلدان التي تربطنا بها اتفاقات تجارية لتصدير الحمضيات إلى أسواقها بالمقايضة.. ولكن هل كانت هذه المساعي جادة.. أم “كلام بكلام”؟!.

المسألة لا تحتاج إلى كيمياء سحرية وإنما في الإجابة عن سؤالين:

الأول: ما خطط الجهات المعنية العامة والخاصة لتصدير الحمضيات؟.

الثاني: هل وفرت الجهات المعنية المستلزمات الكافية لتصديرها؟.

آخر المستجدات في هذا الموضوع اجتماع للجهات المعنية خُصّص لدراسة المقترحات الخاصة المتعلقة بالآليات والإعفاءات، والإجراءات المطلوب اتخاذها لتسويق وتصدير (حمضيات 2016-2017).. أي أن الجهات المعنية لا تزال بعد 26 عاماً تفتش عن الحل!.

أما معمل العصائر وهو ليس حلاً جذرياً فلا تزال الجهات المعنية تتقاذفه ككرة لا أحد يريد أن تستقر بين يديه، فيقذفها باتجاه الجهة الأخرى!.

وما يدعو إلى الاستغراب أن تدعو وزارة التجارة الداخلية التّجار إلى إيجاد الآليات والوسائل التي تضمن استجرار الفائض من الحمضيات من المزارعين وتصديره للخارج؟.

ما نعرفه أن التّجار ليسوا بحاجة إلى دعوة من أحد لاستجرار كامل موسم الحمضيات تقريباً، فهم يشترونها من المزارعين قبل نضجها بأشهر بأسعار بخسة مستغلين حاجتهم للسيولة، أما تصديرها إلى الخارج فهذا آخر اهتمامات التّجار لأن تسويقها بالداخل أسهل وأربح!!.

علي عبود