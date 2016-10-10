نقاش برلماني أهلي لرفع التحفظ على مواد اتفاقية “السيداو” الجدلية

دمشق– حياه عيسى

أقامت الهيئة العامة لشؤون الأسرة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبحضور الشركاء من أعضاء مجلس الشعب برنامج ورشة العمل الوطنية لمناقشة اتفاقية السيداو والقرار /1325/ لعرض التحفظات السورية على الاتفاقية واقتراح التوصيات للورشة بصيغتها النهائية للقضاء على التميز ضد المرأة.

وبيّنت الدكتورة انشراح أحمد من صندوق الأمم المتحدة أن هدف اتفاقية “السيداو” كفالة الحقوق المتساوية للمرأة في جميع الميادين سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية ومدنية، إضافة إلى سن تشريعات وطنية تحرم التمييز وتوصي باتخاذ تدابير خاصة لتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى إدامة التمييز، مع التأكيد على ضرورة المساواة في الحصول على التعليم وإتاحة نفس الخيارات من حيث المناهج التعليمية وعدم التمييز في الأجر وإيلاء الاهتمام لمشكلات المرأة الريفية ومعاناتها والعمل على حلها، كاشفة عن وجود تحفظات على بعض المواد التي ستتم مناقشتها للتوصل إلى مقترحات لرفعها.

من جهتها مديرة الهيئة العامة لشؤون الأسرة والسكان هديل الأسمر سلطت الضوء على أهم المواد التي يجب مناقشتها للتوصل إلى مقترحات وتوصيات من شأنها أن تساهم برفع التحفظات عن المادة رقم /2/ التي تضمّنت خمس فقرات نصت في مجملها على إلغاء أي تمييز دستوري أو قانوني أو تشريعي قد يكرس أي ممارسة تمييزية ضد المرأة، علماً أن الدستور السوري واضح في مواده ولا يعارض ما نصت عليه المادة /2/ فيما يخص رفع التمييز ونشر المساواة بين الرجل والمرأة، إضافة إلى مناقشة الفقرة الرابعة من المادة/15/ التي تمنح للمرأة الحق باختيار محل سكنها وإقامتها على حد سواء مع الرجل بما يتناسب مع القوانين الوطنية التي تصب لصالح المرأة، مع الإشارة إلى وجود بعض المواد التي سيتم العمل عليها وتطويرها بما يتناسب مع الدستور الجديد ليصار إلى توجيهها للجان مختصة للحصول على نتائج متوافقة مع مواد الدستور، مؤكدة على ضرورة التشاركية مع الشركاء الحقيقيين للتوصل إلى نتائج مرضية.

وفي نفس السياق أشار عضو مجلس الشعب عارف الطويل في مداخلته إلى أهمية الورشة بوجود كافة الشركاء من صندوق الأمم المتحدة وهيئة تنظيم الأسرة لمناقشة المواد التي تم التحفظ عليها للوصول إلى أهم النقاط التي تتناسب والدستور الجديد كون “المادة الثانية والفقرة الرابعة من المادة /15/” تتناسب مع روح الدستور ولابد من إيجاد نقطة تواصل لرفع التوصيات والاقتراحات بعد مناقشتها مع الشركاء للجهات ذات الصلة، ولاسيما أن التنمية الكاملة لأي بلد تتطلب أقصى مشاركة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين.