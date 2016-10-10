تنفيذ مشروعات مصبات صرف ريف مصياف الصحي

حماة- كنان فرحة

بدأت الشركة العامة للصرف الصحي بحماة تنفيذ مشروعات لمصبات الصرف الصحي في كل من الشيحة وبعمرة وقرية قرى دوغار في ريف مصياف بمبلغ يتعدى الـ200 مليون ليرة. وذكر مدير الشركة المهندس وحيد اليوسف أنه تم تسليم مواقع العمل للجهات والشركات المنفذة وتسمية جهاز الإشراف وستنجز هذه المشاريع وفقاً لبرامجها الزمنية، خاصة أنها تقع في مناطق الأكثر أمناً واستقراراً. لافتاً إلى أن مشروع شيحة مصياف سبق وقد بوشر به قبل خمس سنوات من الآن لكن تعذر وترك المتعهد العمل، ما اضطرنا لسحب الإعمال منه بعد كل التبريرات الحكومية وتم تسليمه لإحدى شركات القطاع العام لاستكمال ما تبقى من أعمال، حيث تبلغ قيمته 93 مليون ليرة. في حين إن المشروع الثاني يقع في بلدة بعمرة وتصل قيمة التنفيذ 73 مليون ليرة وقرى دوغار بـ 43 مليون ليرة وجميع هذه المشروعات هي عبارة عن مصبات لخطوط الصرف الصحي. وفي معرض إجابته عن سؤالنا عن محطة معالجة مدينة مصياف الذي يدور الحديث عنها منذ عشر سنوات أجاب اليوسف: إن هذا المشروع مركزي ومرتبط بتمويل مركزي ووفقاً للظروف الصعبة حالياً لجهة الاعتمادات المالية مازال يحتاج لمتسع من الوقت رغم أهمية تنفيذ هذه المحطة لرفع التلوث عن الأراضي الزراعية وحماية المصدر الرئيسي لبلدة المحروسة.