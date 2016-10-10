(106169) خدمة طبية في مشفى السقيلبية

حماة- منير الأحمد

قدّم مشفى السقيلبية الوطني خلال الربع الثالث من العام الجاري 106169 خدمة طبية مجانية لمراجعيه البالغ عددهم 15822 مراجعاً ومراجعة تم قبول 2220 منهم. وذكر الدكتور محمد دريوسي مدير المشفى أنه تمّ تزويد المشفى بجهاز تقطير وثلاثة برادات مخبرية وثلاثة مونيتورات عناية وجهاز ايكو بطن وجهاز تحميض من وزارة الصحة. وفيما يتعلق بالصعوبات بيّن مدير المشفى أن وجود المشفى في منطقة ساخنة يؤدي في بعض الأحيان لصعوبة وصول الكادر إلى المشفى، إضافة لعدم قدرة شركات الصيانة على الوصول إلى المشفى ما أدى لتوقف بعض الأجهزة عن العمل، كأجهزة المراقبة القلبية والصادم وأجهزة التخطيط واختبار الجهد وجهاز تحليل شوارد الدم وبعض أجهزة التعقيم وجهازي الأشعة البسيطة وبعض أجهزة الكلية وجهاز المعاوقة السمعية وبعض المصاعد.