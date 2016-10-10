مقتل وإصابة 8 إسرائيليين في عملية بالشيخ جراح

تمكّن الفلسطيني مصباح أبو صبيح، قبل أن يستشهد، من قتل جندي إسرائيلي ومستوطنة وجرح 6 آخرين، بعدما أطلق النار على مجموعة من المستوطنين في منطقة الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وما قام به الشهيد أبو صبيح، أمس، أعاد إلى الواجهة عمليات المقاومة، التي نفذها شبان الانتفاضة الفلسطينية الثالثة على مدار عام مضى، وأثبتت بأنها مستمرة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: “إن عملية إطلاق نار وقعت في منطقة التلة الفرنسية بالقرب من مقر الشرطة العام ونفذها شخص واحد من داخل سيارة كان يقودها، ومن ثم توجّه إلى منطقة الشيخ جراح حيث أكمل عملية إطلاق النار، وهناك “تمّت تصفيته”، فيما ذكرت وكالات بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل القرى والأحياء العربية في القدس المحتلة عقب عملية إطلاق النار بالشيخ جراح، وأضافت: إن منفذ العملية استخدم سلاحاً نارياً أوتوماتيكياً من إنتاج محلي.

وبحسب بيان شرطة الاحتلال فإن منفذ عملية القدس من بلدة سلوان ويبلغ من العمر 39 عاماً.

يذكر أن العملية نفّذت في مربع أمني محاط بكل وسائل الرقابة التقنية ومحمي بحراسة مشددة، وعلى الرغم من ذلك استطاع المنفّذ الدخول لأصعب المناطق المعقّدة وتنفيذ اشتباك مع جنود الاحتلال، وتمكَّن من إصاباتهم بشكل دقيق.

تحالف قوى المقاومة: صفعة للمطبّعين

وفي تصريح لـ”البعث”، قال خالد عبد المجيد أمين سر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية: إن عملية الشيخ جراح بالقدس المحتلة تشكّل صفعة للمطبعين وللذين شاركوا في جنازة المجرم بيريز، وهي بلاشك امتداد وتعزيز لخيار المقاومة والانتفاضة الثالثة في ذكراها الأولى، وهي تجديد لمسيرة نضال الشعب الفلسطيني الذي يتأهب لفعاليات في جميع أنحاء العالم في الحملة العالمية لمئوية وعد بلفور.

ورأى محللون عسكريون فلسطينيون أن عملية الشيخ جراح شكّلت ضربة قوية للأجهزة الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية، وفشلاً ذريعاً لقيادة الاحتلال التي تصدر الأوامر بتشديد الخناق ضد الفلسطينيين وتمارس أفظع الجرائم بحقهم، متوقّعين أن تحفًّز عملية القدس الشباب الفلسطيني لمزيد من العمليات ضد قوات الاحتلال، خاصة أن عوامل وأسباب الانتفاضة مازالت قائمة.

وباركت الفصائل الفلسطينية العمليّة، وأكدت أن المقاومة مستمرة طالما أن الاحتلال موجود، وأشارت إلى أنّ هذه العملية تفرض مجدداً ضرورة احتضان وتطوير الحالة الشعبية الكفاحية ونظمها من خلال قيادة وطنية موحّدة، وبأهداف محددة وواضحة تقود إلى انخراط مزيدٍ من القطاعات الشعبية فيها، وصولاً إلى تحقيق أهداف الانتفاضة في الحرية والاستقلال.

وباستشهاد أبو صبيح يرتفع عدد شهداء “الانتفاضة الثالثة” إلى 250 شهيداً، تصدرتهم مدينة الخليل بواقع 77 شهيداً، فيما بلغ عدد الإصابات نحو 18 ألفاً و300 مصاب، توزّعت بين الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة عام 1948، فيما ارتفع عدد الصهاينة الذين قتلوا إلى 42 صهيونياً ونحو 680 مصاباً في 121 عملية طعن، و27 عملية دهس، و101 عملية إطلاق نار، و1422 إلقاء زجاجة حارقة، و4234 حادثة إلقاء حجارة، و60 صاروخاً، و29 قذيفة من غزة.

سنان حسن-وكالات