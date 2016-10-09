الأمن العام اللبناني ينفي نيات ترحيل السوريين

بيروت-مراسل البعث:

نفى الأمن العام اللبناني إصدار أي تعاميم أو بلاغات تطلب فيها من مراكزها الداخلية أو الحدودية ترحيل السوريين من لبنان مع نهاية العام الحالي وعدم قبول طلبات كفالة جديدة لهم أو تعديل إجراءات دخول السوريين إلى لبنان.

وبينت مصادر الأمن العام اللبناني لـ”البعث” أن ما تم تداوله على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وسرى بين الناس “أقاويل ملفقة”، وأن البيان الصادر بهذا الخصوص مزوّر، لافتاً إلى أنه ستتمّ ملاحقة الأشخاص الذين يتداولون بهذه الأخبار، علماً أنه لم تطرأ أي تعديلات جديدة على إقامة السوريين سوى التعليمات الصادرة والمطبقة بتاريخ 5/1/2015 والتعليمات الناظمة لها والمتعلقة بالكفالة الشخصية، إضافة إلى شرائح أخرى من السوريين ممن تنطبق عليهم شروط الدخول إلى لبنان، كالموظفين العموميين والنقابيين والتجار وأعضاء النقابات المهنية وفئات محددة أخرى.