أمريكا والهبوط الصعب

الرفيق د. خلف المفتاح

عضو القيادة القطرية للحزب

لا يستسيغ أو يريح ساسة أمريكا وحلفائها فكرة الانتصار السوري، لأنه يكسر كل المعادلات التي رسختها إمبراطورية العم سام في وعي الكثير من حكام وساسة دول العالم، لاسيما بعد تسيدها المشهد الدولي إثر تفكك وتحلل الاتحاد السوفييتي السابق وانفراد أمريكا وهيمنتها وتحكمها إلى حد بعيد بخيوط السياسة الدولية، وما رافق ذلك من خطاب ثقافي وسياسي عمل على تكريس فكرة أن القرن الواحد والعشرين سيكون قرناً أمريكياً بامتياز، لا بل إن بعض المنظرين وأصحاب الفكر بدؤوا الترويج لذلك مع دعوة صريحة كي تتكيف شعوب العالم مع هذه الحقيقة والتعامل معها كقدر مفروض.

لقد أخذت نشوة الانتصار في الحرب الباردة، وما أعقبها من نجاحات أمريكية في يوغوسلافيا السابقة وأفغانستان والعراق، الإدارات الأمريكية المتعاقبة، سواء كانت جمهورية أم ديمقراطية، إلى التعاطي مع الأحداث العالمية بنفس المنطق، أي منطق القوة المفرطة، وفي ذاكرتها ما جرى في اليابان من استخدام للسلاح الذري، وفي فيتنام واستخدام النابالم المحرم دولياً، كذلك الأرض المحروقة والسجادة في كل من أفغانستان والعراق، وكان الاعتقاد الأمريكي أن العالم لا يقاد إلا بالقوة أو التهديد باستعمالها استثماراً في القوتين الصلبة والذكية وفق الحال.

إن الإقرار بحقيقة أن أمريكا لم تعد اللاعب الوحيد في المسرح الدولي مسألة غير مستساغة أو مقبولة على المستوى السياسي الأمريكي، وعند بعض النخب العسكرية والاستخباراتية، ولهذا انعكاس على مستوى بعض المؤسسات وقوى الضغط فيها، سواء كان ذلك الكونغرس أو وول ستريت أو جماعات أو المجمع الصناعي والعسكري وغيرها، ولعلها حالة فريدة تجعل أمريكا أشبه ما تكون بعالم متعدد أكثر منها دولة ذات مرجعية سلطوية واحدة وحصرية، ولعل هذا التعدد في مراكز القوى على التوازي مع مراكز القرار هو الذي لا يعطي للسياسة الأمريكية حالة من الثبات أو الاستقرار في تعاطيها أو تعاطي من يتعامل معها في ملفات سياسية شائكة أو أزمات دولية، كما هو حاصل في منطقتنا، ما يعني قيام حالات من عدم الثقة بينها وبين من يتعامل معها من أطراف.

لقد كشفت الأزمة في سورية، والتي أصبحت أزمة دولية، إن لم نقل صراعاً دولياً، عن الحاجة لقيادة العالم بصورة مختلفة، وإدارة الملفات الساخنة بمنطق الحوار والعقل، واحترام الشرعية الدولية وسيادة الدول، واحترام إرادة الشعوب وتكريس فكرة الاستقلال حقيقة لا ادعاء، وهو ما أكد عليه السيد الرئيس بشار الأسد في حديثه للفصلية الإيرانية، ما يستدعي الحاجة كي يغادر منطق القوة الغاشمة مسرح العلاقات الدولية وفض النزاعات والصراعات وفق معادلة القوة والضعف أو الكبار والصغار وتكريس مفهوم العدالة الدولية وحق تقرير المصير الذي دفعت شعوب العالم وخاصة ما سميت النامية منها، أكلافاً باهظة ثمناً له من دماء أبنائها سعياً لحياة حرة كريمة آمنة.

إن العلاقة المريبة التي تربط الإدارات الأمريكية المتعاقبة مع تنظيمات إرهابية موصوفة، وقيام واشنطن بتقديم نفسها على أنها ساعية لشرعنة إجرامها عبر إطلاق تسميات عليها من قبيل “معارضة معتدلة”، تطرح سؤالاً عريضاً يوضع برسم الرأي العام الأمريكي، والغربي عموماً، حول مصداقية أميركا في ادعائها الحرب على الإرهاب وحالة الخداع التي تعيشها قطاعات واسعة من الشعب الأمريكي في حديث الساسة عن تلك الحرب المزعومة والتي لا يخفى على ذي بصيرة حقيقة أنها ورقة رابحة في بازار الانتخابات الأمريكية ورصيف وصول للساكن في البيت الأبيض.