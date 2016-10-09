وسقطت أوراق توت “إنسانيتهم”

بات العالم اليوم أمام مشهد مريع في مجريات الفصل الجديد والسافر من فصول الحرب على سورية، والتلويح بـ”الورقة الإنسانية” لغايات تندرج في سياق تأمين البيئة العفنة للإمعان في انتهاك إنسانية الشعوب والتنكيل بالمدنيين الآمنين.

فأكثر ما يثير الهواجس اليوم، أن المؤسسات الدولية – وفي مقدمها مجلس الأمن الدولي– تتحوّل تدريجياً إلى “مظلات” واقية للإرهاب ورعاته، لتتكسر المهمة الافتراضية لها بشأن حماية الشعوب ودرء الأخطار عنها، وهو تحوّل دراماتيكي يتسارع في متوالية سقوط مدهشة أمام الرأي العام العالمي، الذي تعتريه مفاجآت صادمة من انكشاف صفاقة مؤسسات أممية تبحث عن مسوّغات لتبرير استلابها أمام هيمنة “عصابات” بهيئة دول؟!.

بالأمس تابع العالم تفاصيل انكشاف كذبة كبرى شاءت الظروف أن تتزامن في يومٍ واحد مع أسباب “تعرّيها” في مجلس الأمن الدولي، الذي فشل في إبراء ذمة من يعدّون رسائل الموت الموجّهة إلى سورية، ووقع فيما هو أقرب إلى “الجرم المشهود” بالتسبب بمأساة السوريين التي باتت حكاية لها أول وربما سيطول آخرها كثيراً.

مشروع قرار فرنسي ينتحل الصفة الإنسانية لإطلاق يد الإرهاب في سورية، عبر زعم إدخال المساعدات شريطة منع تحليق الطيران الذي يقضّ مضاجع الجماعات الإجرامية، ويغيّر قواعد المواجهة، كما جرى التخطيط أمريكياً وغربياً، لكنه أُبطل بالفيتو الروسي ومعارضة دول مناهضة لمشروع “السم” الأمريكي المدسوس على نطاقٍ واسع في قارات العالم الخمس، قابله مشروع قرار روسي يحمل في تفاصيله النفحة الإنسانية الحقيقية، ويسعى لإيصال المساعدات الإنسانية مع طلب توصيف وتصنيف واضح لـما يسمى “المعارضة المعتدلة” وفصلها عن عصابة “فتح الشام” – جبهة النصرة- كأولوية رئيسية، قوبل برفض القوى ذاتها التي “دست” ورقتها المُفخخة بالتوقيع الفرنسي.

اللافت في “الفضائح الإنسانية” التي جرت في مجلس الأمن الدولي أنها جاءت على إيقاع انتهاك صارخ للإنسانية التي يدّعون الدفاع عنها، ومجزرة مارسها طيران ما يسمى “التحالف العربي” بقيادة آل سعود ورعاية أمريكية مباشرة، بحق المدنيين في العاصمة اليمنية بعد قصف مجلس عزاء أسفر عن مئات الضحايا والجرحى، ولم يطلب أحد حظر الطيران فوق اليمن، على الطريقة التي طالب بها الفرنسي في سورية؟!!.

لقد سقطت “إنسانيتهم” المزعومة في سورية في المضمار اليمني، رغم أن الورقة الإنسانية لا تتجزأ لأنها تُعنى بمفاهيم قيمية، لكنها جُزأت تحت وطأة المصالح والأغراض المغلّفة بأمبلاجات تسمح بتسويقها، أي ربما “الجغرافيا والموقع على خطوط العرض والطول، من شأنه أن يقلب المعاني الأخلاقية في أعراف هؤلاء المتأبطين شراً لكل القيم السامية والجميلة لدى الشعوب”.

وكم كان مثيراً للاشمئزاز استخفافهم بعقول كل من تابع المشهد عندما هربت واشنطن إلى المناورة على الموقف بتصريحات تتحدّث عن مراجعة دعمها لـ”التحالف العربي” – والأكيد لن يتعدّى الموقف هذا التصريح – ولاذ آل سعود بنفي مسؤوليتهم، ثمّ المبادرة إلى تعزية أسر الضحايا والمصابين جراء الجريمة التي ضلعوا بها في صنعاء، بالتزامن مع “إجراء إنساني على طريقتهم” تمثّل بتسريبات عن تحضيرات انتقامية لطرد العمال المصريين في “السعودية” عقاباً لحكومتهم عن تصويتها لصالح مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن!!..

لقد أتلفوا الورقة الإنسانية من كثرة التداول المُفتعل، والشد والرخي لتغطية جرائمهم في سورية، ولتمرير ما فشلوا بتمريره طيلة حقبة غير قصيرة من زمن المحاولات الجاهدة، التي تصدّى لها الجيش العربي السوري، وقام بعمليات إغاثية وإنسانية واسعة، ليس أقلها تأمين الممرات الآمنة لإخراج المدنيين من مناطق حاصرهم فيها الإرهاب كرهائن، وهذا في الحقيقة الذي أثار حنق حلفاء الإرهاب ومن شوّهوا الأعراف الإنسانية قبل زعمهم الحرص عليها.

نـاظـم عـيـد