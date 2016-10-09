الجيش يتقدّم في ريف حماة.. ويكبّد إرهابيي “النصرة” خسائر فادحة في ريفي إدلب وحمص

إدارة أوباما على تخبّطها.. وموسكو تحذّر من استهداف المطارات السورية

غداة الفيتو الروسي في مجلس الأمن على مشروع القرار الفرنسي حول سورية، حذرت روسيا “الشريك” الأمريكي من أي استهداف للمطارات العسكرية السورية، حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: إن تفكير الأمريكيين في ضرب المطارات ألعاب خطرة في ظل وجود أنظمة دفاع جوي روسية هناك، مشيراً إلى أن رئاسة الأركان الروسية قد اتخذت إجراءات للرد على ذلك، وأضاف: إن العسكريين الأمريكيين يفهمون ذلك ويجب التعقل وعدم الاحتكام إلى العواطف وشرارات الغضب الآنية.

بالمقابل كشفت صحيفة أمريكية عدم وجود أي توافق داخل إدارة أوباما حول خطواتها التالية في سورية، ما يعكس عدم وضوح الرؤية والتخبّط بين أقطاب متخذي القرار في الإدارة الأمريكية.

ميدانياً، تابعت وحدات من قواتنا المسلحة مهمتها الوطنية في حربها على الإرهاب التكفيري ونفذت سلسلة عمليات اتسمت بالسرعة والدقة تمكنت خلالها من إحكام السيطرة على كراح ومزارع كراح الغربية ومحطة القطار والكبارية في ريف حماة الشمالي بعد أن قضت على عدد من الإرهابيين ودمرت أدوات إجرامهم. في وقت كثف سلاح الجو طلعاته على تجمعات ومحاور طرق إمداد وتحرك إرهابيي “جيش الفتح” الذي يضم في صفوفه المئات من المرتزقة الأجانب في ريف إدلب وكبدهم خلالها خسائر فادحة في العديد والعتاد، فيما تأكد مقتل اثنين من متزعمي تنظيم “جبهة النصرة” وتدمير العديد من آليات ومقرات التنظيمات الإرهابية خلال غارات جوية على مواقع انتشارها في ريف حمص.

وفي التفاصيل، أحكمت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة سيطرتها على كراح ومزارع كراح الغربية ومحطة القطار والكبارية، كما دمر سلاح الجو خلال طلعاته الجوية تجمعات وتحصينات للتنظيمات الإرهابية المنضوية تحت ما يسمى جيش الفتح في عدد من قرى وبلدات في ريف حماة الشمالي.

كما نفذ الطيران الحربي غارات جوية مكثفة على تجمعات ومحاور تحرك التنظيمات الإرهابية في مورك وطيبة الإمام وصوران وعطشان واللطامنة أسفرت عن تدمير عربات مدرعة وآليات متنوعة ومقرات للتنظيمات الإرهابية وأوقعت أعداداً كبيرة من الإرهابيين قتلى ومصابين.

وفي ريف إدلب وجّه الطيران الحربي ضربات مكثفة على تحركات وأوكار التنظيمات الإرهابية في قرى وبلدات خان شيخون وسراقب والتمانعة وشمالها وجسر حيش وجسر الشغور وفريكة بالريف الجنوبي والجنوبي الشرقي والغربي، وأسفرت الضربات عن مقتل وإصابة العديد من أفراد التنظيمات الإرهابية التابع أغلبها لتنظيم جبهة النصرة وجند الأقصى وأحرار الشام وتدمير معسكر تدريب للإرهابيين وعدة مقرات وآليات بعضها مزود برشاشات.

وفي ريف حمص أسفرت غارات الطيران الحربي على مواقع جبهة النصرة في منطقة عز الدين بالريف الشمالي عن تدمير 5 آليات للتنظيم التكفيري ومقتل اثنين من متزعميه محمد منير دبوس وراكان أبو عبدو الحمصي إضافة إلى الإرهابيين وليد العيسى وعلي البقاعي وأحمد بو همام، كما تم تدمير تحصينات وتجمعات لإرهابيي جبهة النصرة في قريتي دير فول والفرحانية شمال مدينة حمص بنحو 12 كم.

إلى ذلك نفذ سلاح الجو طلعات جوية على تجمعات ومحاور تحرك إرهابيي داعش في محمية التليلة وشمال شرق الصوامع بريف تدمر أسفرت عن تدمير آليات متنوعة والقضاء على عدد من الإرهابيين.

وفي ريف درعا اشتبكت وحدات من الجيش مع مجموعات إرهابية حاولت الاعتداء على النقاط العسكرية في الكتيبة المهجورة ومحيطها إلى الشرق من بلدة إبطع، وانتهت الاشتباكات بتقهقر الإرهابيين بعد إيقاع العشرات منهم بين قتيل ومصاب، وفرار من تبقى منهم باتجاه بلدة إبطع، وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم، وأشارت مراسلة سانا إلى أن التنظيمات الإرهابية عمدت إلى إخلاء قتلاها من نقاط الاشتباك ونقل مصابيها إلى نقاط طبية ميدانية في الريف الغربي من المحافظة وبعضهم إلى مشافي كيان الاحتلال الإسرائيلي والأردن.

وفي محاولة لرفع معنويات إرهابييها المنهارة تحت ضربات عمليات الجيش والقوات المسلحة استهدفت التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية المتنوّعة الأهالي في مدينة ازرع وخربة غزالة ونامر وقرفا والدلي والسحيلية، ولم يتمّ تسجل وقوع أي إصابة بين المدنيين.

من جهة ثانية أشار مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب إلى سقوط قذائف صاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الأحياء الشرقية من المدينة على منازل المواطنين في حي الحمدانية، ولفت إلى أن الاعتداءات الإرهابية تسببت باستشهاد طفل وإصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية بمنازل المواطنين.

نائب وزير الخارجية التشيكي وصل دمشق

سياسياً، أكد نائب وزير الخارجية التشيكي مارتن تلابا أهمية إيجاد حل للأزمة في سورية، مشيراً إلى أن بلاده تسعى على مستوى الساحة الأوروبية من أجل تحسين الظروف لمساعدة الشعب السوري، وقال، في تصريح للصحفيين عقب وصوله إلى مطار دمشق الدولي، “نأمل أن نستطيع أن نساهم في حل سريع للأزمة في سورية فقد وصلنا كأصدقاء لسورية حيث يجب التعبير عن الصداقة في الأوقات الحرجة”.

وأعرب نائب وزير الخارجية التشيكي عن سعادته بزيارة سورية، مضيفاً: “إننا ننقل مساعدات إنسانية من الشعب التشيكي إلى الشعب السوري وسنجري محادثات مع عدد من المسؤولين”.

من جانبه قال معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان: “إننا نقدّر مواقف الحكومة التشيكية الموضوعية والمتوازنة إزاء ما يحصل في سورية فهي عكس أولئك الذين يذرفون دموع التماسيح على الوضع الإنساني فيها والذين يتحمّلون مسؤولية أساسية إزاء هذا الوضع من خلال دعمهم للإرهاب في سورية أو جراء العقوبات الأحادية الجانب الظالمة واللا مشروعة التي تنعكس سلباً على معيشة المواطن السوري وحياته ولقمة عيشه وصحته”.

لافروف يحذر

وفي موسكو أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الإدارة الأمريكية لا تملك استراتيجية شاملة في تعاطيها مع الأزمة في سورية، وأوضح أنه توجد مواقف مختلفة داخل الإدارة الأمريكية، وهناك مجموعات مختلفة، بينهم من يغلب الدبلوماسية في التعامل مع الوضع في سورية، وآخرون يرغبون في ترك استخدام القوة خياراً قائماً.

وقال لافروف: إن الولايات المتحدة لا تقوم بخطوات جدية بخصوص تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، موضحاً أن تنظيم داعش الإرهابي بدأ يتلقى ضربات جدية فقط بعد تدخل سلاح الجو الروسي بدعوة من الحكومة السورية، وأنه لا يمكن مقارنة كثافة الغارات الروسية ونتائجها بما تقوم به طائرات التحالف، ومشيراً إلى أن المقاتلات الأمريكية تعود في أغلب الأحيان إلى قاعدة أنجرليك التركية، أو القواعد الأخرى التي تستخدمها، بالذخيرة التي أقلعت بها.

ولفت لافروف إلى إن تفكير الأمريكيين في ضرب المطارات العسكرية السورية ألعاب خطرة في ظل وجود أنظمة دفاع جوي روسية هناك، مشيراً إلى أن هناك تسريبات مفادها أنه يمكن استعمال صواريخ مجنحة لضرب المطارات العسكرية السورية لمنع إقلاع الطائرات السورية منها وإلى أن رئاسة الأركان الروسية قد اتخذت إجراءات للرد على ذلك، معتبراً ذلك لعبة خطرة بما أن روسيا موجودة في سورية بطلب من الحكومة الشرعية ولها قاعدتان في هذا البلد واحدة حربية جوية في حميميم والأخرى نقطة إمداد بالمواد والتقنيات في طرطوس حيث توجد منظومات دفاع جوي لحماية منشآتنا، وأضاف: إن العسكريين الأمريكيين يفهمون ذلك ويجب التعقل وعدم الاحتكام إلى العواطف وشرارات الغضب الآنية.

وبخصوص العمليات التي يقوم بها سلاح الجو الروسي في حلب أوضح لافروف أن دعوة الدول الغربية إلى وقف هذه العمليات مريبة لأنهم بالرغم من أن القوى المتواجدة في هذه المدينة هي بالأساس جبهة النصرة إلا أنهم يقولون إن من بين إرهابيي جبهة النصرة معتدلين اضطروا للانضمام إليها.

وكان لافروف أعلن مؤخراً أن إصرار واشنطن على عدم تنفيذ تعهدها بفصل المجموعات المسلحة التي تدعمها عن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي يبدو وكأنه يستهدف حماية إرهابيي التنظيم.

دولغوف يحذر من مخاطر الإرهابيين

بدوره حذر مفوض الخارجية الروسية لحقوق الإنسان قسطنطين دولغوف من المخاطر التي تشكلها المجموعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في سورية والعراق، ولاسيما أن غالبية هذه المجموعات تعمل في ظل الدعم الغربي لها، وبيّن أن الولايات المتحدة وحلفاءها صنفوا هذه المجموعات، التي تقوم بارتكاب الجرائم بحق شعوب بعض دول منطقة الشرق الأوسط بزعم الكفر، إلى معتدلة ومتطرفة وقاموا بتقديم الدعم لها وهذا ما حال دون حل الأزمات في دول المنطقة عبر القنوات السياسية.

الإدارة الأمريكية تتخبط

إلى ذلك أكدت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عدم وجود أي توافق داخل إدارة الولايات المتحدة حول خطواتها التالية بشأن حلب، وأشارت الكاتبة السياسية الأمريكية، كارين دي يونغ، في مقال نشرته الصحيفة أمس، إلى أن البنتاغون كان خلال أعوام سابقة يعارض إطلاق عملية أمريكية مباشرة في الميدان السوري، معتبراً أن هذه الخطوة قد تسبب تدخلاً أمريكياً أعمق في الأزمة السورية وتؤدي إلى صرف انتباه واشنطن عن محاربة تنظيم “داعش” في سورية والعراق.

قاسم: هدف الحرب إنقاذ مشروع الشرق الأوسط الجديد

وفي لبنان أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحرب الظالمة التي تتعرض لها سورية هدفها إنقاذ مشروع الشرق الأوسط الجديد الأمريكي وحماية الكيان الصهيوني. ولفت قاسم خلال كلمة في صور أمس إلى أن محور المقاومة تمكن من كشف عملاء الكيان الصهيوني وحقيقة النوايا الأمريكية في المنطقة التي دخلت الميدان بشكل مباشر وخصوصاً في سورية والعراق.

وبين قاسم أن الغرب والعديد من الأنظمة العربية وخاصة نظام آل سعود سارعت لنصرة المخطط الصهيوني من بوابة سورية من خلال جمع الإرهابيين من أصقاع العالم وتسخيرهم لهذا المخطط غير أن محور المقاومة أفشل ذلك، وأوضح أن خيار المقاومة ثقافي وسياسي ومقاوم مشيراً إلى أن الكيان الصهيوني اعتاد أن يفعل ما يشاء في منطقتنا من احتلال وقتل وتدمير وتخريب لكنه اليوم عاجز عن ذلك ويعلم تماماً أن أي اعتداء يقوم به سيلقى الرد المناسب.

البعث- سانا- وكالات