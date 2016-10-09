“براكين غضب” في صنعاء تنديداً بمجازر آل سعود بحق الشعب اليمني قيـادة الحزب: النظام السعودي معادٍ للإنسانية ولكل القيم البشرية

الخارجية: يعمل على تدمير الدول العربية خدمة للمخطط الصهيوأمريكي

تظاهر عشرات الآلاف من اليمنيين، أمس، في شارع الستين الجنوبي أمام مقر الأمم المتحدة بالعاصمة اليمنية صنعاء تحت شعار “براكين الغضب”، منددين بالمجزرة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي باستهدافه مجلس عزاء، والتي راح ضحيتها أكثر من 800 شخص بين شهيد وجريح، فيما أدانت قيادة الحزب الجريمة النكراء التي اقترفها نظام بني سعود بحق أبناء الشعب اليمني الشقيق بأطفاله وشيوخه ونسائه، عبر استهدافه بشكل متعمّد مجلس عزاء لا ذنب للمشاركين فيه سوى أنهم أبناء شعب عربي رفض مشاريع الهيمنة والتسلط التكفيري البغيض.

وقالت قيادة الحزب في بيان: إن الجرائم التي يرتكبها يومياً النظام السعودي وموجهوه وحماته وعملاؤه في سورية واليمن ومعاداته للشعب الفلسطيني وارتباطاته العلنية بالعدو الصهيوني تتطلّب وقفة قوية في وجه هذا التمادي الذي لا يعرف الحدود في جرائمه وانتهاكاته لأبسط حقوق البشر في الحياة والكرامة، وأضافت: إن هذه الجريمة جريمة حرب وضد الإنسانية، منددة بمن قاموا بهذا الفعل المشين ومن يدعمهم ويدفعهم لمثل هذه الأفعال، وفي مقدّمتهم الولايات المتحدة ومجموعة الناتو والكيان الصهيوني الغاصب.

وأدانت قيادة الحزب صمت مجلس الأمن والمؤسسات الدولية الأخرى المعنية بحقوق الإنسان وبالسلام والأمن الدوليين عن الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي بحق الشعب اليمني، داعية جميع قوى التحرّر والسلام والتقدّم في العالم إلى إدانة النظام السعودي باعتباره نظاماً معادياً للإنسانية وحقوق الإنسان وللقيم التي أرستها البشرية طوال تاريخها.

كما أدانت سورية بأشد العبارات الاعتداء الإجرامي الذي اقترفته آلة القتل السعودية، والذي استهدفت فيه بشكل متعمّد مجلس العزاء، وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح: إن هذه الجريمة النكراء تمثّل المشهد الأسود الأحدث في الدور التخريبي المشبوه الذي يضطلع به النظام الوهابي السعودي ضد أبناء الأمة العربية في اليمن والعراق وسورية وغيرها بهدف بث الوهن في نفوسهم وتدمير بنية الدول العربية خدمة للمخطط الأمريكي الإسرائيلي لفرض هيمنته على المنطقة.

وأضاف المصدر: إن الجمهورية العربية السورية إذ تعرب عن مواساتها وتعاطفها مع عائلات الضحايا الثكلى وتضامنها الكامل مع الشعب اليمني الشقيق فإنها تناشد أصحاب الضمائر الحية في العالم إدانة هذه الجريمة المروّعة ووضع حد للنهج المتهوّر للنظام السعودي الذي يمثل القاعدة الأساسية للفكر التكفيري والداعم الأساسي للإرهاب الذي يشكل تهديداً جدياً للأمن والاستقرار في العالم أجمع، وتؤكد مجدداً أن العدوان إلى زوال، وأن الشعب الصامد في سورية واليمن سيحقّق النصر على قوى التآمر والهيمنة وأدواتها الذليلة من الأنظمة المهترئة، كالنظام الوهابي السعودي، الذي لا يعير أي اعتبار للحياة الإنسانية، والذي ارتضى لنفسه أن يكون عبر تاريخه السبب في النكسات التي أحاقت بالأمة العربية.

كما استنكرت نقابة المعلمين الجريمة البشعة، ورأى المكتب التنفيذي للنقابة في بيان أن هذا العدوان الغاشم أسقط الأقنعة وفضح العمالة والتبعية للغرب وأعوانه، فيما اعتبر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية أن العدوان الوحشي الذي طال الأبرياء من الشعب اليمني “جريمة حرب” يجب أن يحاسب عليها قادة النظام السعودي أمام المحاكم الدولية ولجان حقوق الإنسان، وأضاف: إن هذه الجريمة محاولة حاقدة ويائسة من أجل إخضاع الشعب اليمني الشقيق وإخراجه من هويته الوطنية والقومية والإسلامية التي ترفض كل أشكال الهيمنة الغربية والأمريكية والرجعية العربية المتصهينة.

كما أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني- فتح الانتفاضة بأشد العبارات الجريمة المروّعة، والتي تعدّ واحدة من الجرائم التي يرتكبها هؤلاء القتلة والمجرمون الذين لا يمتون للعروبة بصلة ولا للإسلام وقيمه الناصعة برابط، وقالت في بيان: “إن مرتكبي هذه الجريمة لن يفلتوا من العقاب ولا من الملاحقة حيث ستظل في سجلهم الإجرامي الأسود ولن تسقط بالتقادم كما أنها لن تفت في عضد الشعب اليمني الباسل ولن تضعف من عزيمته ولن توقف مقاومته للغزاة”، داعياً كل الأحرار والشرفاء في الأمة والعالم أجمع إلى الضغط بكل الوسائل لملاحقة آل سعود وكل المسؤولين عنها في كل المحافل والمنابر القضائية والملتزمة حقوق الإنسان.

وفي صنعاء خرج آلاف المتظاهرين للتنديد بالمجزرة، ورفع المشاركون فيها لافتات “صامدون رغم كل مؤامراتكم وجرائمكم” و”جرائمكم لن تمر دون رد” و”استهداف صالة العزاء جريمة أمريكية صهيونية بذراع سعودية”، وجددوا التأكيد على صمود الشعب اليمني مهما كانت بشاعة الإجرام وحجم التحديات، داعين في بيان إلى الاصطفاف الوطني وتماسك الجبهة الداخلية وتوسيع دائرتها والتحرّك في هبة وطنية لمواجهة العدوان ومرتزقته بمختلف الوسائل والخيارات.

وفي بيروت أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان أن المجزرة عمل إرهابي موصوف حصل على مرأى ومسمع العالم، ووضعها برسم مجلس الأمن والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع الدولي المطالبين بتحمّل مسؤولياتهم وإدانة هذه المجزرة ومعاقبة المرتكبين وتصنيفهم كمجرمي حرب وملاحقتهم قانونياً.

ووصفت حركة الأمة العمل العدواني بالمجزرة الوحشية بحق المدنيين العزل، فيما أكدت رابطة الشغيلة أن إقدام حكام آل سعود على قصف مجلس العزاء يشكّل جريمة ضد الإنسانية جمعاء وجريمة حرب، وتأتي تتويجاً للحرب الوحشية والإجرامية التي تشن ضد الشعب العربي اليمني وقواه الوطنية الرافضة للهيمنة والتبعية لأمريكا وأعوانها من أنظمة خليجية، وهي تتماهى مع المجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني في لبنان وفلسطين المحتلة.

من جانبه قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة اللبنانية النائب محمد رعد: إن الولايات المتحدة تستخدم نظام بني سعود وتنظيم “داعش” الإرهابي لتحقيق أهدافها ومصالحها، فيما قال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب اللبناني محمد فنيش: إن النظام السعودي ما كان ليجرؤ على الاستمرار في غطرسته وارتكابه للمجازر لولا الدعم الأمريكي.

وأوضح الحزب السوري القومي الاجتماعي أن تحالف العدوان على اليمن سجّل رقماً قياسياً في ارتكاب الجرائم والمجازر، على صورة المجازر الإسرائيلية بحق شعبنا في فلسطين ولبنان وعلى صورة المجازر التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المتطرفة في سورية والعراق، ودعا القوى الدولية لتحمّل مسؤولياتها والعمل لوقف الحرب على اليمن وإحالة مرتكبي جرائم الحرب إلى المحاكم الدولية.

البعث-سانا