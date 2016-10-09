الهلال لأعضاء التجمّع العربي والإسلامي: سورية مستمرة في دعم المقاومة وستبقى القضـية الفلـسطينية بـوصلتهـا الأسـاسـية

دمشق-بسام عمار:

التقى الرفيق الأمين القطري المساعد للحزب المهندس هلال الهلال، أمس في مبنى القيادة، الدكتور يحيى غدار الأمين العام للتجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة وأعضاء مبادرة التجمع الذين يمثلون قيادة فروعه في 30 دولة عربية وإسلامية و7 دول غربية.

ونقل الرفيق الهلال لأعضاء التجمّع تحيات ومحبة السيد الرئيس بشار الأسد وتمنياته الطيبة لهم بالنجاح في تحقيق أهدافهم التي تتركز على دعم خيار المقاومة، وقال: إننا في قيادة الحزب نرحّب بكم وبكل الشرفاء والأحرار والمقاومين في العالم في دمشق، قلب العروبة النابض وموطن كل الشجعان وصنّاع القرار، والتي تدفع اليوم ثمن مواقفها الوطنية والقومية وقرارها الحر وسيادتها ودعمها للمقاومة والمقاومين حرباً تخوضها بكل شرف وكرامة متحدّية سياسة الخضوع والخوف من سياسة أمريكا الرعناء وربيبتها “إسرائيل”، في عالم تسود فيه سياسة القطب الواحد الذي لم يعتد أن يجد من يقول لا، له ولشروطه وإملاءاته، واليوم سورية تقولها، كما قالتها في السابق، وأكد أنه لا يحق لأحد في العالم مهما كانت صفته أو موقعه أو قوته أن يملي على سورية أي شيء، فسيادتنا وشرعيتنا وقرارنا الحر مستمدّة من شعبنا، وما رفضناه سابقاً لن نرضى به ونحن نستعد للاحتفال بالنصر على هذه الحرب الكونية.

وأعرب الرفيق الهلال عن تقديره للخطوات والمواقف التي عبّر عنها أعضاء الهيئة التنفيذية للتجمع، والذي يدلّ على الإحساس العالي بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم وإدراكهم حجم المخططات والمؤامرات التي تحاك ضد المنطقة العربية، بمشاركة بعض دول الرجعية العربية، التي رضيت أن تكون أدوات رخيصة بيد أمريكا و”إسرائيل” تُنفّذ كل ما يملى عليها متناسية شعوبها التي تتوق اليوم للتخلص من حكمها العبودي، مشيراً إلى أننا اليوم نواجه مشروعين في المنطقة: مشروع الإرهاب التكفيري الذي تتبناه السعودية وقطر والمنفّذ للأجندة الاستعمارية ومخططاتها ويستهدف الدين الإسلامي السمح والحضارة والتراث واللغة العربية، ومشروع المقاومة الذي تتبناه سورية وحلفاؤها ويحقق الانتصار تلو الآخر، وهو مطلب جماهيري عربي، لافتاً إلى أن حزب البعث ومنذ تأسيسه تبنى نهج المقاومة ودعمها لأنها الحل الوحيد لمواجهة الامبريالية والاستعمار والرجعية العربية.

وأكد الرفيق الهلال أن سورية ستظل تدعم المقاومة بكل أشكالها، وستبقى القضية الفلسطينية بوصلتها الأساسية، ومحور الصراع العربي الإسرائيلي، مهما حاول البعض فعله لطمس هذه القضية، فهي ملك للشعب الفلسطيني ولكل عربي حر، وأوراق الاعتماد التي تقدّم من قبل البعض للكيان الصهيوني تعبّر عن أصحابها وعمالتهم ولا تعبّر عن الشعب الفلسطيني المقاوم، داعياً التجمّع إلى التعاون مع كل الهيئات والمنظمات والنقابات والأحزاب والتجمعات والشخصيات العربية المقاومة وتكوين جبهة عربية داعمة للمقاومة وللقضية الفلسطينية وفضح أمريكا و”إسرائيل” في كل المحافل والمؤتمرات الدولية، لاسيما وأن هناك الكثير من الهيئات العالمية الرافضة للامبريالية. وبيّن أن الشعب السوري استمد صموده من إرثه في محاربة الاستعمار، وتراكم تجربته الكفاحية ضد الإرهاب والصهيونية، وإيمانه بالإصلاح والتطوير كحاجة ضرورية. وأضاف: إن سورية منفتحة على كل معارضة وطنية تريد المشاركة في بناء المستقبل ومواجهة الإرهاب ولاتكون عميلة للخارج، مشيراً إلى أن المصالحات المحلية أثبتت نجاعتها وأكدت على تسامح الدولة مع أبنائها بما يعزز وحدة الشعب وقوته في مواجهة الإرهاب وحماته.

ولفت الرفيق الهلال إلى أن العلاقات قوية جداً بين سورية وحلفائها الذين يقدّمون كل الدعم والعون في مختلف المجالات، وأضاف: اليوم محور المقاومة من خلال انتصاراته يعيد من جديد رسم الخارطة السياسية العالمية.

ولفت أعضاء الوفد الى أنهم اختاروا سورية لعقد اجتماع هيئتهم التنفيذية إيماناً منهم بدورها الوطني والقومي، ولدعمها الكبير للمقاومة وللتجمع ولكل الأحرار في العالم، مشيرين إلى أن سورية تخوض الحرب ضد الإرهاب نيابة عن العالم، منوّهين إلى أن صمود سورية أسقط كل المشاريع والمخططات المرسومة للمنطقة، ومنها تصفية القضية الفلسطينية.

وأشاد أعضاء التجمّع بالقيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد الذي أضحى قائداً تاريخياً ورمزاً لكل الأحرار والشرفاء في العالم، موجهين التحية إلى سيادته على مواقفه القومية والشجاعة، وتمسّكه بحقوق أمته وقيادتها نحو الانتصار، وعبّروا عن اعتزازهم بصمود سورية المشرّف، جيشاً وشعباً وقيادة، في مواجهة العدوان الكوني وإفشالها المخططات العدوانية الرامية إلى تدمير الأمة.

وكان أعضاء الهيئة التنفيذية للتجمّع ناقشوا خلال اجتماعهم الدوري الثاني السبت، تحت عنوان “الأمة بمواجهة العدوان الأمريكي الصهيو تكفيري” في فندق الشام بدمشق، سبل تطوير عمل التجمّع على المستوى المركزي والفروع، وتقييم آلية عمله ونشاطاته والخطة المستقبلية على المستويات السياسية والتنظيمية والإعلامية.