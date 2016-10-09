الشعراء لم يُخلقوا دون بطون

التكسب في الشعر ليس حالة تنتقص من قيمته الفنية والفكرية، فلطالما كان التكسب في الشعر من موضوعات معينة كالمدح ، عادة درج عليها الكثير من الشعراء الفحول ، وفيما يلي بعض مما سطره التاريخ عن هذه الظاهرة:

– قالت العرب: ” والله، ما شعراؤنا إلّا بلاء علينا” .

– مدح أبو محمد وزيراً، فقال له الجريح المقل: “ما أكذبك لحاك الله”، فقال “الذي يقبل هذا في نفسه أكذب مني”.

– فتح النابغة باب المديح على مصراعيه، تبعه الأعشى، أما الحطيئة فقد استعمل الشعر للابتزاز.

– مدح أبو العتاهية وزيراً ببيت شعر واحد، فقال له: “زدْ”. أجاب: “قلت بقدر عطيتك، فزد أنت”.

– اشترى مروان بن أبي فحصة قصيدة من أعرابي بـ 300درهم، وانتحلها له مادحاً بها معن بن زائدة فأعطاه من الأموال حتى اتسعت حاله.

– يقال إن سيف الدولة كافأ “أبا فراس الحمداني” بضيعة كاملة بالقرب من منبج مقابل بيت واحد.

– قالت العرب: “لم يخلق الشعراء دون بطون”؟!.

– أما أبو العتاهية الذي عرف بـ “الزهديات” فقد رغب الخليفة المهدي بمكافأته على مديحه له بدفع جارية له تسمى عتبة، ألح أبو العتاهية في طلبها، فقالت: “أتدفعني إلى هذا القبيح، بائع الجرار، والمتكسب بالشعر؟!”.

– بدأ بشار بن برد الشعر وهو في العاشرة هجاء، وكان يقول: “الهجاء أربح من المديح”، وقد قتل بالسوط بأمر من المهدي بسبب هجائه له (يقال) بعد أن مدحه كثيراً.

– سئل أعرابي: “ما بال المراثي أجود أشعاركم؟”، أجاب: “لأننا نقولها وأكبادنا تحترق”.

عرف الشاعر العربي الجاهلي المديح واتخذه وسيلة للتكسب، وكان للغساسنة في الشام، والمناذرة في الحيرة دور كبير في حفز الشعراء على مديح أمرائهم. ومن أشهر المداحين من شعراء الجاهلية: النابغة الذبياني الذي اشتهر بمدح النعمان بن المنذر، كما يقول أبو عمرو بن العلاء: “وكان النابغة يأكل ويشرب في آنية من الفضة والذهب من عطايا النعمان وأبيه وجدّه.”