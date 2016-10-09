المهرجان الدولي للقصيدة العمودية

ترشح 40 شاعراً من 12 دولة عربية للفوز بجوائز الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للقصيدة العمودية الذي تنظمه هذه الأيام جمعية الصالون الأدبي في مدينة قابس التونسية تحت شعار”قوافي زمان بين التذكر والنسيان”، وتنافس على تلك الجوائز شعراء من تونس والجزائر ومصر والعراق والسعودية وفلسطين واليمن والأردن وسورية والمغرب وموريتانيا ولبنان، اللجنة التابعة للمهرجان اختارت 41 عملاً اعتبرت الأفضل من بين 300 عمل آخر مرشح للمهرجان، والمهرجان يعتبر ثاني أكبر مسابقة عربية مختصة في القصيدة العمودية بعد مسابقة “أمير الشعراء”، وسينظم المهرجان ندوة فكرية بعنوان «الشعر والهوية» وأمسيات موسيقية، إضافة إلى معرضين أحدهما للخط العربي والآخر لأحدث الإصدرات الشعرية، فضلاً عن استضافة شعراء بارزين من دول عربية عدة للمراهنة على النص العمودي الأصيل الذي بدأ يتلاشى على الساحة الشعرية العربية، في محاولة لإعادة تسليط الضوء على ذلك النوع من القصائد.

وتضم لجنة تحكيم المسابقة، التونسي بولبابة الرقي والسعودي محمد جلواح، والعراقي نذير مظفر والجزائري عبد الملك بومنجل والفلسطينية سهام سلمة.