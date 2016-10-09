انطلاقة جديدة لمهرجان المسرح التجريبي في القاهرة

الاحتفاء بعودة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، بعد غيابه لخمس سنوات، وتجسَّد أول أمس بأحضان وقبلات واحتشاد داخل المسارح وقاعات الندوات، فهو أحد أهم مهرجانات المسرح في العالم العربي، وتوقفه ارتبط بتداعيات الثورة المصرية، وفي مقدمها التخوف لدى مسؤولي المهرجان من استمرار فعالية محسوبة على من يسميهم المصريون “فلول النظام البائد”، الدورة الجديدة اعتبرها البعض بداية لدوران عجلة تعطلت طويلاً ومن ثم تستحق النظر إليها بعين مترفقة وقلب رحيم، وعقل يعي أن العودة في حد ذاتها إنجاز يستحق معه أن يُغَض النظر عن هفوات تنظيمية ليست بالكثيرة أو الخطيرة. هي من جانب آخر -ووفق وجهة نظر المتفائلين- إعلان مواجه لدعاية مغرضة استهدفت تكريس الخوف من زيارة القاهرة “غير الآمنة” لذلك؛ كانت مشاركات الدول (عربية وأجنبية) قليلة جداً بالمقارنة بالدورات السابقة، واضطر مسؤولو المهرجان إلى إشراك ثلاثة عشر عرضاً مصرياً إلى جانب العروض السبعة عشر من دول مختلفة لتكتمل مظاهر الكرنفال التي اعتبرها الكثيرون “بروفة” لمهرجان يستعد لاستعادة قوته.