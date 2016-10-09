صبْراً على ما أجْرَمَ الأعْداءُ فلسوْفَ تنتصرينَ يا صنْعاءُ

صبْراً على ما أجْرَمَ الأعْداءُ فلسوْفَ تنتصرينَ يا صنْعاءُ

09 / 10 / 2016 الأخيرة

هذا المقال رقم : 36 من 38 من العدد 2016-10-10-15662

2016-10-10-15662

لهُمُ القذائفُ والمجازرُ فِعْلُهُمْ
ولكِ الدّمُ المسْفوكُ والشُّهداءُ
إنْ يقْصِفُوكِ من الفضاءِ بحقدهمْ
فلِأنّهمْ من طبعِهمْ جُبناءُ
والحِقْدُ ديْدنُهمْ فلا دينٌ لهمْ
إلّا سُيُوفُ الغدْرِ والبغْضاءُ
لكنّ سيْفَ الغدْرِ مكْسورٌ فكَمْ
هَزَمَتْ سُيُوفَ الغادرينَ دِماءُ
صبْراً على الأرْزاءِ يا صنْعاءُ
لكِ في دمشْقَ منارَةٌ وعزاءُ
فالنصْرُ يا أُخْتَ الصّمودِ مُحَقّقٌ
ما دامَ فينا عِزّةٌ وإباءُ
محمد كنايسي

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