صبْراً على ما أجْرَمَ الأعْداءُ فلسوْفَ تنتصرينَ يا صنْعاءُ

لهُمُ القذائفُ والمجازرُ فِعْلُهُمْ

ولكِ الدّمُ المسْفوكُ والشُّهداءُ

إنْ يقْصِفُوكِ من الفضاءِ بحقدهمْ

فلِأنّهمْ من طبعِهمْ جُبناءُ

والحِقْدُ ديْدنُهمْ فلا دينٌ لهمْ

إلّا سُيُوفُ الغدْرِ والبغْضاءُ

لكنّ سيْفَ الغدْرِ مكْسورٌ فكَمْ

هَزَمَتْ سُيُوفَ الغادرينَ دِماءُ

صبْراً على الأرْزاءِ يا صنْعاءُ

لكِ في دمشْقَ منارَةٌ وعزاءُ

فالنصْرُ يا أُخْتَ الصّمودِ مُحَقّقٌ

ما دامَ فينا عِزّةٌ وإباءُ

محمد كنايسي