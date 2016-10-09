نوبل الكذوب..!

د.حسن حميد

منذ قرن وأزيد، ومحكّموا جائزة نوبل محكومون بشغف الترذيل، والإسفاف، والكذب، والترويج لثقافة الغرب، ثقافة الغربي الأشقر القائلة بأننا نحن جهة الضوء، والبرق، والحضور والثناء. نحن نقول عن القزم طويلاً، فيصبح في نظر الناس طويلاً، ونحن الذين نقول عن الظلم عدالة، فيصير الظلم عدالة، ونحن الذين نصنع الرجال، والأفكار، ونحن من يشتق المعايير ويجيزها، ونحن، وليس من أحد غيرنا، من (يرضى عن)، و(يسخط على)، ونحن جهة القرار!.

أقول هذا، وجائزة نوبل للسلام لهذا العام منحت لرئيس كولومبيا (سانتوس) الذي عُرف بتبعيته الذليلة للولايات المتحدة الأمريكية تنفيذاً لسياساتها، وقبولاً بأوامرها التي تريد تنفيذها في بقاع أمريكا اللاتينية، ولم تذهب الجائزة إلى (كاسترو) المعروف بحكمته وغيرته ووطنيته وصلابته، ونظرته الكلية للبلاد اللاتينية بوصفها بلداً واحداً.

(كاسترو) الجدير بالجائزة منذ سنوات بعيدة ليس لأنه زعيم، أو قائد، أثبت حضوره الهائل في العالم، وإنما لأنه حافظ على شعبه، ودولته، وسيادة بلاده في ظل حصار أمريكي دام أكثر من نصف قرن، وقد انتهى الحصار، كما هو معلوم للجميع، باعتذار طويل عريض، قدّمته المراجع الأمريكية بكل الانحناء، والاستخذاء، وقد كانت لحظة رفع العلم الكوبي في وسط أمريكا لحظة انتصار حقيقية ملأى بالعزة والبهجة والكرامة المحلقة كالطيور. وللعلم أقول: إن الأدوار التي تلعبها السياسة الكولومبية في أمريكا اللاتينية تشبه، في ظلاميتها وتبعيتها، السياسة الإسرائيلية الدموية والوحشية التي تلعبها في المنطقة. ومن قبل، بدا شغف جماعة نوبل بـالتلفيق والتزوير في مجال السياسات الظالمة، حين منحت الجائزة لقتلة، وجزارين، ومرتكبي الآثام الدموية الكبرى، وأصحاب المشهديات الوحشية أمثال مناحيم بيغن، مجرم عصابات الهاغانا وشتيرن، وإسحاق رابين الذي مات والدم الفلسطيني المسفوك ظلماً على يديه، وشمعون بيريز جزار أطفال قانا ونسائها وشيوخها، ومؤسس القوة النووية الإسرائيلية منذ خمسينيات القرن الماضي، وقد وصفت تقارير جائزة نوبل هؤلاء القتلة بـ (رجال السلام)! هكذا رأتهم مع أن تاريخهم دموي وبشع وظلامي وأسود مثل المرمدة!.

والأعجب أن جماعة نوبل أرادوا تصنيع رجال ونساء للسلام، فكان أن اخترعوا اسماً أنثوياً من اليمن، انشغل بتأجيج النيران، وتفعيل الدم والقتل ما بين اليمينيين وصولاً إلى ما نراه اليوم من ظلامية ووحشية يقوم بها (التحالف العربي)، ذلك الاسم هو توكل كرمان التي لم يعرف بها أهل الحيّ الذي تعيش فيه. أعطوها نوبل من أجل أن تمدّ درب الدم بالفجائع أكثر، هذا الدرب الذي رأته جماعة نوبل (سلاماً)! والأنثى الأخرى إيرانية لم ترد لبلادها خيراً، اسمها شيرين عبادي، منحت نوبل لأنها ركبت فضائيات الغرب، وهي تتحدث وباللهجة الشائنة عن كل ما هو نبيل وعزيز في الحياة الإيرانية.

الغرب الذي قتل ملايين الهنود الحمر، قال عن فعله الدموي ذاك: إنه اكتشاف البلاد الأمريكية، وقال عن احتلاله وانتدابه على بلدان آسيا وإفريقيا ونهبه لخيراتها وربطها بسياساته: إنه تطوير لهذه البلدان، والأخذ بيدها لكي تبلغ سن الرشد.

جائزة نوبل لم تمنح قط للوطنيين الكبار في بلادهم كالصين، ومصر وسورية، وروسيا، والهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا..

وإنما منحت للعملاء.. فتبّاً لها.. ولمعانيها المرذولة!.

Hasanhamid55@yahoo.com