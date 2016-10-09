ابتسم بعد قراءة هذا الخبر

لغة يفهمها الجميع في كل ربوع المعمورة، ترتسم على المحيا سهلة وبسيطة، وتبعث البهجة والسرور في النفوس وتحقنها بجرعة من الطاقة الإيجابية، على الأكيد هي الابتسامة التي يُحتفى اليوم بعيدها العالمي المصادف للجمعة الأولى من شهر تشرين الأول.

معلومات يعرفها معظمنا عن الابتسامة وأهمّيتها في حياتنا، لكن ضغط الحياة قد ينسينا فوائدها، ولا ضير أن نذكّر بها في هذا الموضوع، وتعدّ الجمعة الأولى من شهر تشرين الأول اليوم العالمي للابتسامة، وهو العيد الوحيد في العالم الذي يحتفي بتعبير وجه الإنسان، ليس لأنه ينقل المشاعر الودّية ويعرب عن الفرح فقط، بل يمكنه تعزيز صحة الإنسان، وخلفية الاحتفاء بيوم الابتسامة العالمي ترجع إلى سنة 1963 حين خاطب ممثلو شركة التأمين، الفنان هارفي بيلا طالبين منه ابتكار رمز مشرق يسهّل تذكّره على بطاقة الشركة. وعرض هارفي على العملاء “الابتسامة” – عبارة عن وجه أصفر مبتسم، وقد فاق نجاح هذا الرمز جميع التوقّعات. وبدأ هذا الوجه لاحقاً بالظهور على القمصان والقبّعات والمغلّفات والبطاقات البريدية وعلب الكبريت. يذكر أن العالم احتفل بيوم الابتسامة للمرّة الأولى عام 1999.