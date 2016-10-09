بوشار مالح

زارني ضيفاً بخمسة أعوام، يضحك بعينيه أولاً، ثم يسمح لأسنانه بالخروج من باحة الشفتين كلما حانت الفرصة، وجهه سماء تلعب بشقاوة، وعلى جبينه سنابل قمح لم تنبت بعد، شعره شمس معتّقة في جرة فخار، وقامته شتلة حبق صغيرة.

غدير, الطفل الذي كبر قبل أوانه، حاله كحال أقرانه من السوريين الذين استيقظوا على حرب بشعة كمشعوذة ترتدي الأسود، يجبرك بطفولته أن تصغي له، وتراقبه بكل حواسك، وأن تجيب عن أسئلته دون تململ أو انزعاج، فهو ذكي لمّاح، ولا يرضى بإجابات تقليدية، يفهم بمجرد النظر في عينيك إن كنت تلهيه بكذبة “بائتة”، أو تقدم له وجبة صدق لذيذة كعكة من السكر.

كان غدير يلهو بكاميرته البلاستيكية الصغيرة، ويلتقط بها صور “سيلفي”، التفت إلينا فجأة، أغمض عيناً، وفتح الثانية، ويده على زر التصوير، ثم طلب مني ومن والدته– صديقة الطفولة وشريكة التفاصيل الجميلة– أن نبتسم للكاميرا كي لا تزعل منّا، شعر غدير بابتساماتنا العاجزة التي لا تقوى على النهوض، وعرف بفطرة متّقدة أننا نجامله فقط، توقف عن التصوير، وخرج إلى الشرفة، ثم تسلق كرسياً لا يناسب مقاسه، وعندما وصل إلى قمته أرخى بجسده علماً صغيراً يلهو مع هواء تشرين.

عرفت أن “غدير” لن يلعب معنا مجدداً، ولن يطلب من وجوهنا أن تبتسم في وجه الكاميرا البلاستيكية بملامح تضع الفرح مكياجاً، ورحت أفكر بحل لطيف يبدل مزاجه ويشغله، وكان البوشار أول فكرة تصل إلى ذهني، سحبت “غدير” من يده الطرية إلى المطبخ، وتشاركنا فرحة اللهو مع البوشار، سمعنا صوته يفرقع قبل أن يهدأ.. غيوم بيضاء شهية جعلت “غدير” ينسى كاميرته، وشريط صورنا البائسة على طاولة المطبخ.

ندى محمود القيم