تمّام علي بركات

الفصام الذي يظهر في طريقة تفكير بعض مؤسساتنا الحكومية، الثقافية منها، والإعلامية بشكل خاص، حيال ما يجري من أوضاع خطيرة في البلاد، يكاد الوطن فيها يتمزق تحت وطأة حرب ضروس لم يعرف العالم قبلاً مثيلاً لها، الفصام الذي يبدو جلياً في تعامل هذه المؤسسات مع الواقع السوري اليومي، والمعاش، والحقيقي، ومنه: حرب حلب المشتعلة جبهاتها في وجه العالم برمته: أمريكا ، إسرائيل، تركيا، الحلف السعودي، أوروبا، ومن كان في حكمهم من السوريين، حرب الفساد المتفشي في المجتمع السوري الذي زادته الحرب بنسبة كبيرة عما كان قبلها، الفساد الذي كان من المفروض على تلك المؤسسات أن تكون بداية من يعلن الحرب عليه، وبكل صراحة، وبلا مواربة، يوميات السوريين المليئة بالقهر، والعذاب، والحزن، والفقر، خصوصاً في الأماكن المشتعلة، وصولاً إلى حدود المجاعة في العديد من المناطق السورية، كما في دير الزور على سبيل الحصر الشديد، والشديد جداً، عناء يومي، وتدهور ثقافي مخيف، يقابل بماراتون غريب عجيب تحت عنوان مكتوب بلغة من يحاربوننا وأعدائنا “أي لافيوسيريا”، وبحفلات غنائية، ورقص و”فقش”، تحت مسمى: “نقاوم بالفن”، وهاتوا لكي نرى نتائج هذه المقاومة الفنية المنوعة إن كنتم صادقين؟ لا شيء طبعاً إلا المزيد من المصاريف الضائعة– قامت مهرجانات “لا يعلم إلا الله كيف استحقت التسمية: مهرجانات”، سينمائية، وحفلات، وسهرات غنائية، وموسيقية في دار الاوبرا السورية في زمن الحرب أكثر مما قامت به أي دار اوبرا عالمية في زمن الرخاء!.

أما في الإعلام المرئي فالحديث لا ينتهي، وحدث يا معلم بلا حرج! وإليكم هذا المثال عن سوء التنسيق القائم بين شاشاتنا الوطنية الفضائية، ومدى خطورة غياب هذا التنسيق الذي يعطي رسائل متعاكسة، ولا يمكن لعاقل أن يشاهد هذا التناقض في الخطاب والتوجه إلا ويقول: إما هذه القناة تكذب، وإما هذه!.. فليس من المعقول أنه وفي الوقت الذي كانت الفضائية تبث تقريراً مصوراً هاماً وخطيراً من محافظة دير الزور عن الأوضاع المعيشية المتردية وبشدة لأهلنا في الدير، وماذا حل بهم بعد الحصار الذي ضربته حول مدينتهم داعش ومثيلاتها من التنظيمات الوهابية الإرهابية التكفيرية، تقوم في هذا التوقيت تماماً إحدى فضائياتنا ببث تقرير مصور على شاشتها وفي ساعة الذروة، موضوعه حب الدمشقيين للمكسرات: “الفستق الحلبي، والكاجو، والقضامة، والبزر بأنواعه”، مظهرة مشاهد لعائلات تجتمع حول صحن البزر، وهي تتابع التلفزيون على السهرة مع فيلم أو مسلسل يومي، كما ورد في العديد من شهادات ضيوف الحلقة من السوريين الذين لربما خجلوا من سماجة الطرح، في الوقت الذي لا يجد الكثير من أهلنا المحاصرين في دير الزور ما يأكلونه هم وأطفالهم!!.

أحد الرجال الذين ظهروا في تقرير الفضائية من المدينة المحاصرة قال إن أهل الدير لا يخشون مواجهة أي حرب مع الأعداء، لكنهم يخشون أن يموت أولادهم من الجوع أمام أعينهم دون أن يقدروا على فعل شيء لهم، لتمر بعدها الكاميرا على مشاهد لأطفال يشرفون على الموت من الجوع، بينما الكاجو والفستق يدبكان على فضائيتنا الأخرى! ولكن ماذا لو شاهد أهلنا في الدير مثلاً برنامج “الموالح”، والطاولات العامرة بالخيرات في مدينة دمشق، ألن يعتقدوا أن الناس في أمكنة أخرى لا علاقة لها بالحرب التي تحصد البلاد من ست سنوات تقريباً؟! هل سيصدقون حقاً أنهم من مكونات هذا المجتمع الغريب العجيب؟! ألن يكفروا بالوطنية والوطن؟!.. الأمر الذي يقودنا إلىالسؤال التالي: ترى أيهما سيصدق العاقل الذي يشاهد ما تبثه القناتان؟! أي خطاب وأي رسالة؟! أليس من الغريب ألا يوجد تنسيق بين وسائلنا الإعلامية في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ سورية الذي تغير وإلى الأبد؟!.