الشوفي لوفد الأمانة العامة لاتحاد المعلمين العرب: إطلاق مشروع عربي لتطوير المناهج التربوية

دمشق-بسام عمار:

التقى الرفيق أركان الشوفي رئيس مكتب التربية والطلائع القطري، أمس في مبنى القيادة، خلف الزناتي رئيس اتحاد المعلمين العرب ونقيبي المعلمين في لبنان واليمن.

وأعرب الرفيق الشوفي عن تقدير قيادة الحزب للدور العروبي للاتحاد تجاه الأحداث التي تشهدها منطقتنا بشكل عام وسورية بشكل خاص، وأضاف: إن دمشق كانت وستبقى قلب العروبة النابض، وأبوابها مفتوحة لكل الشرفاء العرب الذين وقفوا إلى جانبها خلال الأعوام الستة الماضية من الحرب عليها، وكانت مواقفهم مختلفة عن مواقف حكوماتهم، ونحن رهاننا دائماً على الشعوب العربية وليس على الأنظمة، لافتاً إلى أن الاتحادات والمنظمات والنقابات والهيئات العربية من بين أهم أشكال التضامن العربي الذي ناضلت سورية من أجله، وتدفع اليوم ثمن هذا النضال حرباً استهدفت كل مقوّمات الحياة فيها. وكان القطاع التربوي من أولى القطاعات التي نالها الاستهداف، إلا أنهم فشلوا في تحقيق أهدافهم، مبيناً أن القيادة وبتوجيهات من السيد الرئيس بشار الأسد تقدّم كل الدعم للقطاع التربوي ومنظماته، ومنها نقابة المعلمين التي تقدّم كل الخدمات لأعضائها وهي شريك حقيقي في العملية التعليمية.

وذكر الرفيق رئيس المكتب أن اتحاد المعلمين العرب هو المرآة الحقيقية التي تعكس الواقع التربوي العربي، وعلى الدول الأعضاء تقديم كل الدعم له بحيث يستطيع الاستمرار بالعمل والحفاظ على الأهداف التي أنشئ من أجلها، كما يجب على قيادته تطوير أدائه من خلال برامج تعكس متطلبات العملية التعليمية وتطوّر الواقع التربوي العربي وإطلاق برامج تعليمية تتناسب مع المتطلبات الراهنة، داعياً إلى إطلاق مشروع عربي لتطوير المناهج التربوية والتدقيق في المصطلحات التي تستخدم لغير أغراضها، مبيناً أن الأمة العربية تتعرّض اليوم إلى حرب ثقافية تستهدف حضارتها وتراثها ولغتها العربية من خلال المشروع التكفيري، وهذا الأمر يفرض على الاتحاد والهيئات والمنظمات العربية والجمعيات العاملة في الحقل التربوي والثقافي التصدي له بكل قوة من خلال توحيد المواقف والآراء وخلق مشاريع وبرامج تثقيفية وتوعوية تساهم في خلق وتكوين وعي قومي مقاوم، وإظهار خطر هذا الفكر وفضحه في مختلف وسائل الإعلام والمحافل الدولية والهيئات التي تعنى بالشأن التربوي والثقافي، وتعزيز آليات التواصل بين الأعضاء وتطوير كفاءة ومردود العاملين في حقول التربية والتعليم والتمسّك باللغة العربية وتعميق الثقافة العربية والحفاظ على التراث العربي وإبراز طابعه الإنساني وأثره في تقدّم الحضارة.

وأوضح نقيب المعلمين في سورية نايف الطالب الحريري أن النقابة عضو مهم في الاتحاد، وهي تقدم كل الدعم والعون له في كل الأنشطة والبرامج التي يقوم بها، وهناك تواصل دائم مع قيادته لتوحيد المواقف تجاه مختلف القضايا التي تهم الواقع التربوي العربي والأمة العربية.

وشكر أعضاء الوفد نقابة المعلمين في سورية على دعمها للاتحاد، مضيفين إن سورية من الدول العربية الأولى التي حققت تطوراً كبيراً في قطاع التعليم، وهذا التطور مستمر رغم الحرب التي تواجهها، والتي كان فيها المعلم السوري قدوة لزملائه العرب في الوطنية والتفاني بالعمل، مشيرين إلى أن سورية تدافع اليوم عن الأمة وأن صمودها اسقط المشروع الاستعماري في بقية الدول العربية، مؤكدين أن ما تقوم به اليوم ليس بغريب عنها فهي قلب العروبة النابض وهي حاملة المشروع القومي العربي، مشيدين بحكمة السيد الرئيس بشار الأسد وقيادته لسورية في ظروف تعجز أعظم الدول عن مواجهتها ومقدرين عالياً تضحيات الجيش العربي السوري وجنوده البواسل.