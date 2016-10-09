أهل الكار يتحفّظون على سياستها “الزراعة” على محك وضع منظومة كفيلة برفع مستوى الإنتاج النباتي

دمشق – البعث

لا تزال المراهنة قائمة على قطاعنا الزراعي، ولاسيما من جهة تطوير الإنتاج النباتي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في هذا القطاع لتحقيق تنمية ريفية شاملة، تساهم في تحسين دخول المنتجين، والحدّ من الفقر وإحراز خطوات متقدمة نحو تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير حاجة الاستهلاك الوطني من السلع الغذائية الحياتية، ولتحقيق هذا الهدف النوعي لابد من رسم سياسات تحقق اعتماد التنمية الرأسية في الإنتاج النباتي من خلال تحسين ظروف إدارة العمليات الزراعية، وتطوير استخدام المدخلات في عملية الإنتاج للمساهمة في زيادة إنتاجية وحدة المساحة، وتخفيض تكاليف إنتاجها، وتطوير واستخدام الأصناف والأصول العالية الغلة وكذلك الأصناف والأصول المقاومة للجفاف، وزيادة نسب التسميد الخضري والعضوي والعناصر النادرة حسب الحاجة والضرورة.

محاصيل بديلة

لم يخفِ مدير مركزي في الوزارة تحفّظه على سياسة الوزارة ومساعيها باتجاه تطوير الإنتاج النباتي، مبيّناً لـ”البعث” ضرورة العمل على اعتماد التراكيب المحصولية والدورات الزراعية بما يتوافق مع الميزة النسبية لإنتاجية الأرض، وتعديل التراكيب المحصولية باتجاه زيادة البقوليات الغذائية والحبوب العلفية، وزيادة مساحات المحاصيل القابلة للتصنيع والتصدير، ودراسة إمكانية إدخال محاصيل اقتصادية بديلة في الدورة الزراعية في ضوء نتائج البحوث العلمية الزراعية وحسب العوائد الاقتصادية.

خارج الاهتمام

وأشار إلى أن المحاصيل ذات الميزة النسبية لا تزال خارج دائرة الاهتمام المطلوب، مؤكداً ضرورة إيلائها أهمية أكبر وزيادة قدرتها على المنافسة من خلال تخفيض تكاليف إنتاجها، والتمييز بين أنماط المحاصيل في ضوء مردودية كل لتر من الماء، والتوسّع في اعتماد مبدأ الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات والمكافحة الحيوية وتأمين متطلبات التطوير، وإنشاء أنظمة إنذار مبكر للتنبّؤ بالجفاف والظروف الجوية الأخرى مع ملاحظة تطوير المنشآت القائمة، إضافة إلى تأمين متطلبات تطوير مراكز الحجر الزراعي والمخابر القائمة ورفع مستواها، وتأمين مستلزمات إنشاء أنشطة جديدة في هذا المجال.

نظام معلومات

ولعل من الأمور الواجب العمل عليها في هذه المرحلة وتستحق الدراسة الفعلية، تأسيس نظام معلومات تسويقية يؤمّن المعلومات الكافية عن الأسواق الخارجية فيما يخص أنواع السلع المطلوبة وأوقات الحاجة والأسعار والمواصفات، ودراسة حركة المنتجات الزراعية في أسواق الجملة وكمياتها ونوعيتها وأسعارها في إطار التسويق الداخلي، إلى جانب إقامة الشركات والمؤسسات التسويقية في جميع القطاعات (عام – خاص – تعاوني – مشترك).

تحدّيات

وتطرّق المدير إلى التحدّيات التي تواجه الإنتاج النباتي، مبيّناً أنها تتمحور حول انخفاض نسبة البقوليات والمحاصيل البديلة في الدورة الزراعية ما يؤدّي إلى تحديات كبيرة في تأمين السلة الغذائية اللازمة لتطوير الإنتاج الزراعي وتحسين أدائه وتحسين وضع الأمن الغذائي، ويتطلب تشجيع هذا الأمر من خلال سبل الدعم المناسبة، إلى جانب انخفاض الإنتاجية بسبب تأثرها بالظروف الجوية غير الملائمة (الجفاف، الصقيع، الفيضان…الخ) وعدم وجود أنظمة إنذار مبكر فعّالة للتنبّؤ بهذه الظروف لأن جزءاً مهماً من الزراعة يعتمد على الزراعة البعلية، وعدم وجود صندوق للتأمين والضمان الاجتماعي لمساعدة الفلاحين، وقلة عدد الأصناف العالية الإنتاجية والمقاومة للجفاف والأمراض، ما يتطلّب تشجيع الأنشطة البحثية للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية والجامعات والمراكز البحثية الأخرى في هذا المجال.

افتقار

وأوضح المدير أن عدم مواكبة أنشطة التسويق والتصدير والتصنيع لعمليات تطوير الإنتاج النباتي ساهم في الإقلال من ريعية العمل الزراعي وعدم الاستفادة من القيمة المضافة، مشيراً إلى أن عمليات ما بعد الحصاد تعاني من صعوبات تتعلق بالبنية الأساسية مثل ضعف وسائل النقل بأنواعه، وضعف مشاغل الفرز والتوضيب من حيث العمالة الخبيرة وغياب التقانات الحديثة وصغر الطاقات، وانخفاض مستوى الطاقات التخزينية والتبريدية، وقدم معظم هذه الطاقات وافتقارها إلى التقنيات الحديثة في التخزين والتبريد، إضافة إلى صعوبات متعلقة بطبيعة السوق مثل الترويج، والمواصفات، ومعلومات السوق، والاحتكار، والتوريد، وزمن توفر الإنتاج، وبحوث السوق، وصعوبات أخرى تتعلق بالإنتاج وخاصة في مجال نوعية الإنتاج وتكاليفه التي تؤثر سلباً في قدرته التنافسية، وانخفاض مستوى الوعي التسويقي في مجال مفهوم الجودة وفق المعايير العالمية وشهادات الجودة الخاصة بأسواق معينة.

ويتطلب التغلّب على هذه الصعوبات تطوير مراكز الحجر الزراعي وإقامة مناطق معزولة لحجر ما بعد الإدخال (حدائق العزل) وتطوير المخابر ورفع مستواها لتستطيع إعطاء شهادة دولية معترف بها لتسهيل دخول منتجاتنا الزراعية إلى الأسواق المختلفة، وتحسين عمليات الفرز والتدريج والتوضيب والتخزين، وتحسين عمليات الترويج والإعلان ومعلومات السوق.