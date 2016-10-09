“الزراعة” تعترف بضعف التسويق

دمشق – ميادة حسن

لم يخفِ مدير التسويق الزراعي في وزارة الزراعة المهندس مهند الأصفر ضعف الجانب التسويقي للمحاصيل الزراعية وما تمرّ به من حلقات متعلقة بعمليات الفرز والتغليف والتوضيب بدءاً من مرحلة القطاف وصولاً إلى المستهلك المحلي والخارجي، مشيراً في تصريح خاص لـ”البعث” إلى عدم وجود جمعيات تسويقية تُعنى بإيجاد أسواق تصريف داخلية أو خارجية للمنتجات الزراعية وكيفية تحويلها إلى صناعات في حال زيادة الإنتاج، وخاصة بعد اتخاذ خطوات في مجال الاستثمار الزراعي والعمل على إقامة معامل تصنيع المنتجات الزراعية (تعليب – كونسروة – عصائر – أجبان – ألبان – زيوت)، مؤكداً أن مديريات الزراعة ومن خلال قسم الشؤون الاقتصادية والإرشاد الزراعي تقوم بإيلاء هذا الجانب العناية والتوجيه ونشر الوعي التسويقي، وذلك لفتح آفاق جديدة لتطوير عمليّتي الاستثمار والتسويق الزراعي.‏