إيرادات مرفأ اللاذقية خلال 9 أشهر تتخطّى بزيادة واضحة كامل إيرادات العام الماضي

اللاذقية – مروان حويجة

بلغت إيرادات الحركة الإنتاجية لمرفأ اللاذقية حتى نهاية أيلول من العام الجاري 15,95 مليار ليرة سورية، وذكر مدير عام المرفأ أمجد سليمان لـ”البعث” أن إجمالي إنتاجية مرفأ اللاذقية من البضائع الصادرة والواردة بالحاويات بلغ 2,05 مليون طن، وبضائع الفرط 487,603 أطنان، ووصل عدد الحاويات خلال الفترة المذكورة إلى 181085 حاوية، مبيّناً أن عدد السفن والبواخر التي أمّت المرفأ بلغ 358 باخرة وبلغ عدد الركاب 1119 راكباً.

وتجدر الإشارة إلى أن الإيرادات المحققة خلال تسعة أشهر من العام الجاري تخطت إجمالي إيرادات المرفأ خلال العام الماضي، حيث سجّلت حركة البضائع الصادرة والواردة في مرفأ اللاذقية خلال العام الماضي إنتاجية قاربت /3/ ملايين طن من البضائع الصادرة والواردة، بينما أمّت المرفأ خلال العام الماضي /440/ سفينة حمل على متنها / 2,969/ مليون طن، بينما بلغت القيمة الإجمالية لإيرادات وعائدات المرفأ خلال العام الماضي /10/ مليارات ليرة.