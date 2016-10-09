استعداداً لأيّ ارتداد..!

يجب علينا التوقّف مليّاً عند الإعلان الأخير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” حول ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في أيلول هذا العام إلى أعلى مستوى لها منذ آذار العام الماضي..!.

وبغضّ النظر عن أسباب هذا الارتفاع العالمي إن كان مردّه إلى المتغيّرات المناخية، أم إلى سوء التخطيط أو ما إلى ذلك من أسباب، يجب ألا يفوتنا أننا جزء من هذا العالم، ونتأثر بشكل أو بآخر، بما يصيبه من ارتدادات تملي علينا أخذ أسباب امتصاص هذه الارتدادات..!.

وفي هذا المقام يستوجب إعلان “فاو” إيلاء الاهتمام البالغ للقطاع الزراعي، ووضع استراتيجية دقيقة وصارمة لضمان أمننا الغذائي، ما يوجب بالنتيجة العمل باتجاه إعادة الاعتبار إلى الزراعة بشقّيها النباتي والحيواني، وعدم ادّخار أي جهد حكومي أو خاص بهذا الخصوص، مع الإشارة هنا إلى أن الحكومة الحالية أبدت حُسن نيّتها تجاه هذا القطاع، وكان للزراعة الأولوية ضمن أجندة رئيس الوزراء المهندس عماد خميس، وتأكيداته ضرورة إعطاء الزراعة الزخم الأكبر في اجتماعه النوعي مع الأسرة الزراعية..!.

رغم تراجع عدد الوحدات الإرشادية في سورية إلى نحو 800 وحدة إرشادية بعد أن كان عددها ينوف على الـ1000 وحدة، نعتقد أن هذا العدد لا بأس به ويمكن أن يكون ذراعاً فاعلاً في حال أخذت هذه الوحدات دورها المنوط بها من متابعة وإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج الزراعية، ولاسيما تلك الموجّهة إلى المحاصيل الاستراتيجية. فالإرشاد الزراعي ليس مجرد عمل توعوي فحسب، بل هو العصب الرئيسي للعمل الزراعي، وله دور كبير في متابعة تنفيذ الخطط الزراعية، ما يعني ضرورة أن يكون هناك تعاون وثيق بين البحوث والإرشاد لرفع متوسط العائد من الإنتاج، واستخدام التوصيات المناسبة ضمن كفاءة نقل التقانة والانتقاء الصحيح للأصناف وتوفير المدخلات في الوقت المناسب، كما أنه رغم ما حلّ بقطاعنا الزراعي من أضرار إلا أنه لا يزال ضمن مرحلة الأمان، ويمكن استدراك ما أصابه من ارتكاسات خلال الفترة الماضية، وتحتّم مقتضيات المرحلة على الفريق الحكومي وليس على وزارة الزراعة فحسب، التركيز على أس الأمن الغذائي المتمثل بمحصول (القمح) بالدرجة الأولى، بحيث يكون هناك زيادة أكبر في الإنتاج خلال المواسم القادمة.

ونعتقد أن خير وسيلة للحفاظ على هذا القطاع وإنتاجيته تتمحور حول اعتماد خطة زراعية على مدار العام تلزم كل فلاح وحسب حيازته من المساحات الزراعية أن يزرعها بمحاصيل متعددة -وليس بمحصول واحد- وبنسب تضمن عدم كساد المحصول أو تدني مستوى إنتاجه مع مراعاة تصريف الفائض منه عبر تصديره إلى الدول المجاورة، لا أن تنحصر الخطة –كما هو معمول به حالياً- بإلزام الفلاح بزراعة المحاصيل المروية ضمن مساحة محدّدة بـ20 دونماً فقط لكل بئر على مدار العام، على أن تقوم الوحدات الإرشادية بمتابعة تطبيق هذا الأمر بكل صرامة وحزم.

حسن النابلسي

hasanla@yahoo.com