50 مليون ليرة تعويض للمزارعين

دمشق– فداء شاهين

وافق مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على التعويض على المزارعين المتضررين في محافظة طرطوس في قرى القطاع الجنوبي وسهل عكار، نتيجة الصقيع الحاصل في نهاية الشهر الأول من هذا العام على محاصيل البطاطا والكوسا والفول الأخضر، حيث بلغ عدد المتضررين 1598 مزارعاً بمساحة متضررة 10447،5 دونماً وبمبلغ قدره 49،9 مليون ليرة، كما وافق المجلس في اجتماعه الدوري المنعقد برئاسة المهندس أحمد القادري وزير الزراعة على التعويض على مزارعي القطيفة في محافظة ريف دمشق نتيجة الصقيع الحاصل في بداية الشهر الثالث من هذا العام على محصول القرنبيط، حيث بلغ عدد المتضررين 3 مزارعين بمساحة متضررة قدرها 15 دونماً وبمبلغ قدره /74550/ ليرة.