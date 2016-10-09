روّاد المشاريع الصناعية الصغيرة يواجهون “ناطور المعايير”

دمشق – نيرمين فرح

لم يعُد عنب المشاريع الصناعية الصغيرة متوفراً بعد هذا العام، فقد توجّب على هذه المشاريع الدخول في متاهة المعايير والمتطلبات التي لا تنتهي للسماح لأصحابها بمباشرة أعمالهم، مع العلم أنه تم الإيعاز من جهات رفيعة المستوى بتسهيل أعمالهم لما لها من قيمة مضافة على اقتصاد جرّد من ضخامة منشآته لتحلّ مكانها هذه المشاريع وتردف إلى حدّ ما جيوب صغار الكسبة والحرفيين.

يقول صاحب مشروع صغير لـ”البعث”: ينبع من داخلك تساؤل هل هذه المعايير صحيحة ومهمة للعمل، أم أنها طريقة لإيصال رسالة مفادها ادفع لتسهيل أمورك..؟.

ويكمل في شرح قضيته: “مشروعي هو عبارة عن تصنيع مواد نظافة وشامبو وما شابه، فبعد الانتهاء من متطلبات السجل الصناعي وأخذ القرار الصناعي السامح بالعمل، واجهنا عائقاً آخر هو موافقة وزارة الصحة على المشروع، وهنا بدأت المتاهة بمعايير لا نهاية لها كإلزامنا بمولّدة ومكيّف وما إلى هنالك، مع العلم أن منتجاتنا لا تحتاج إلى هذه المتطلبات وعند تحقيق ما طلب بدأت متطلبات أخرى، ما يدعو إلى الشك بالفساد الإداري المستشري في دوائرنا”.

وفي هذا السياق تحدّث الدكتور حسين القاضي بقوله: يجب التقيّد بالمعايير الصحية التي تخدم المنتج وتحمي المستهلك، وهذا لا مفرّ منه حتى في حالة الحرب، ولكن يتوجّب على القائمين والمسؤولين عن هذه المعايير الانتباه إلى فخ البيروقراطية والفساد الإداري الذي قد يظهر من تحت الطاولة، ويعرقل عمل مثل هؤلاء الصناعيين الصغار..!.

يتمحور القول في النهاية حول ضرورة دعم مثل هذه المشاريع وخصوصاً في المرحلة الراهنة لما تمثل من حلقات إنتاجية صغيرة تساهم في تأمين دخل لأسر عديدة، وعدم إقحامها بدوامات المعايير العالمية كالجودة وغيرها، والابتعاد عن الترف المعياري غير الممكن تطبيقه حالياً.